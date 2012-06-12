Ekmek dolabı kaldırımdan kalkıyor

ANKARA

Balcı, federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği'nin birçok maddesinin 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe gireceğini anımsattı.

Tebliğde belirlenen yeni standartların ekmek üreticilerine ve perakende satış yapanlara önemli yükümlülükler getirdiğini belirtti. Ekmekte kepek oranının artacağını, 55 yerine 65 randımanlı buğday unu kullanılacağını, tuz oranının yüzde 1.75'ten yüzde 1.5'e düşürüleceğini anlatan Balcı, ekmeğin daha besleyici ve az tuzlu olması nedeniyle daha sağlıklı olacağını kaydetti.

Balcı, 1 Temmuz'dan itibaren ekmeğin açıkta satılamayacağını da vurgulayarak, fırında başlayan hijyenin tüketiciye ulaşana kadar devam edeceğini söyledi. Bakkal ya da marketlerde ekmek dolaplarının artık kaldırıma konulamayacağının altını çizen Balcı, dolapların marketin içinde ve herkesin ulaşamayacağı yere konulacağını belirtti. Ekmeği, market sahibinin eldiven kullanarak tüketiciye vereceğini anlatan Balcı, müşterinin kendisinin alması halinde de dolabın yanında eldiven bulunacağını kaydetti.

Kurallara uymamanın ağır müeyyidesi olduğunu da belirten Balcı, tebliğe uymayan fırınlara 11 bin 500, perakendecilere 2 bin 500 liraya kadar para cezası kesileceğini vurguladı.