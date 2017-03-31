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'Ekmek arası eroin'

Erzurum'da, 200 gramlık poşetlere koyduğu 10 kilogram eroini tandır ekmekleri içine saklayarak yolcu otobüsü ile nakletmek isterken yakalanan kadın kurye tutuklandı.

'Ekmek arası eroin'

Erzurum'da, 200 gramlık poşetlere koyduğu 10 kilogram eroini tandır ekmekleri içine saklayarak yolcu otobüsü ile nakletmek isterken yakalanan kadın kurye tutuklandı.

31 Mart 2017 Cuma 09:40
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'Ekmek arası eroin'

Erzurum'da, poşetlere koyduğu 10 kilogram eroini tandır ekmekleri içine saklayarak yolcu otobüsü ile nakletmek istediği öne sürülen kadın kurye tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Van'dan İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yürütülen takip sonucu sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir yolcu otobüsünü kentin kuzey çevreyolunda durdurdu.

Güvenli alana götürülen otobüsün bagajında önce narkotik dedektör köpek "Çapkın" ile arama yapıldı. Dedektör köpeğin tepki verdiği çuvalları açan narkotik ekipler, çuvallardaki tandır ekmeklerin normalden daha ağır olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen görevliler, bıçakla kestikleri ekmeklerin içerisinde 200 gramlık poşetler halinde toplam 10 kilogram eroin buldu.

Ekmeklerin incelenmesi sonucu, uyuşturucu kaçakçılarının önce şeffaf poşetlere koydukları 200 gramlık eroini ardından yanmaz bir malzeme ile kapladıkları daha sonra ise undan yapılan hamurun içine yerleştirdikleri belirlendi. Uyuşturucu tacirlerinin güvenlik güçlerine yakalanmamak amacıyla söz konusu hamuru pişirip tandır ekmeği içinde kamufle ettikten sonra İstanbul'a götürüp piyasaya sürmek istedikleri anlaşıldı.

Bu tespitler üzerine çuvalların sahibi, uyuşturucu kuryesi olduğu belirtilen otobüsteki kadın yolcu C.K. gözaltına alındı. Zanlı, polisteki işlemleri sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "Uyuşturucu ticareti yapmak veya nakletmek" suçundan tutuklandı. C.K'nın ifadesinde, uyuşturucu maddenin kendisine ait olmadığını ve işi 5 bin lira karşılığında gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
ErzurumEroinEkmek Arası Eroin
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