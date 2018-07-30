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'Ekmeğe zam haberleri gerçeği yansıtmamaktadır'

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, '26 Temmuz'da yaptığımız açıklamada, kesinlikle 'Yüzde 15 ekmek zammı oldu.' diye bir ifademiz söz konusu olmamıştır. Bizim açıklamamızla, Bakanlığımızın açıklaması arasında bir fark yoktur.' dedi.

'Ekmeğe zam haberleri gerçeği yansıtmamaktadır'

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, '26 Temmuz'da yaptığımız açıklamada, kesinlikle 'Yüzde 15 ekmek zammı oldu.' diye bir ifademiz söz konusu olmamıştır. Bizim açıklamamızla, Bakanlığımızın açıklaması arasında bir fark yoktur.' dedi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:43
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'Ekmeğe zam haberleri gerçeği yansıtmamaktadır'

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek zammı haberlerine ilişkin, "26 Temmuz'da yaptığımız açıklamada, kesinlikle 'Yüzde 15 ekmek zammı oldu.' diye bir ifademiz söz konusu olmamıştır. Bizim açıklamamızla, Bakanlığımızın açıklaması arasında bir fark yoktur. 2 gündür çıkan haberler, Bakanlığa rağmen zam yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Balcı, Kocaeli Fırıncılar Odası'nda, ekmek fiyatlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Yazılı ve görsel basında ekmeğe 25 kuruş zam yapıldığı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını ifade eden Balcı, "İstanbul Ticaret Odası'na bağlı 4 ilçede yaklaşık 84 fırında yüzde 20 bir artış oldu. İstanbul'da faaliyet gösteren 2 bin 800 fırını göz önüne aldığımızda, 84 fırında yapılan bu artış tüm İstanbul'a mal edilemez. Basında yer aldığı şekilde 'tüm Türkiye'de ekmek fiyatları arttı' diye bir algı oluşturulmasının doğru olmadığını düşündüğümüzü ifade ettik." diye konuştu.

Halil İbrahim Balcı, ekmeğe yaklaşık 2 yıldır fiyat artışı olmadığını, fırıncı esnafının zor durumda olduğunu, fiyat değişikliğinin gündemlerinde olduğunu ama bunun kesinlikle yüzde 20 olmayacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Daha önce düzenlediğim basın toplantısında, bunun yüzde 15'ten fazla olmaması için odalarımıza genelge yazacağımızı, bu her ile göre farklılık arz edebileceğini, illerde komisyon toplantılarından sonra Federasyonumuzun ve Ticaret Bakanlığımızın görüşü alındıktan sonra fiyatın belirlenebileceğini, bunun bugün müracaat etmemiz durumunda dahi 1-1,5 ay sürebileceğini ifade ettik. Bütün bu söylediklerimiz haber ajanslarında yer aldı. Maalesef özellikle görsel basında, 'Fırıncılar Federasyonu Balcı: Ekmek yüzde 15 zamlandı." diye haber çıktı."

"Yüzde 15 ekmek zammı oldu' diye bir ifademiz söz konusu değil"

Balcı, 2 yılda bu fiyat artışını göz önüne alarak azami yüzde 15 fiyat artışını ön görmelerinin makul olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"2002'den bugüne kadar ülkemizde ekmek fiyatının yılda bir defa değiştiğini kimse söyleyemez. Ekmek fiyatı 1 yıldan daha fazla geçtikten sonra değişmiştir. Biz üretici olan esnafımızı düşündüğümüz kadar, tüketici olan halkımızı düşünmek zorundayız. Ama yalnız eğer 2 yıllık bir süre geçmesine rağmen eğer siz ekmekte bir fiyat artışına gitmeyecek olursanız, bu sefer ekmekte kaliteyi bozmuş olursunuz. Ekmekte sağlık ve hijyen ortamını yok etmiş olursunuz. Her şey ucuz ekmek demek değildir. Önemli olan kaliteli ekmektir.

Bizim 26 Temmuz'da yaptığımız açıklamada kesinlikle 'Yüzde 15 ekmek zammı oldu.' diye bir ifademiz söz konusu olmamıştır. Bizim açıklamamızla Bakanlığımızın arasında bir fark yoktur. Altını çizerek ifade etmek istiyorum ki, bugün itibarıyla ekmekte bir fiyat değişikliği yoktur. Türkiye'nin her yerinde azami kilogram fiyatı 5 liradır. Yeni bir fiyat yoktur. 2 gündür çıkan haberler, Bakanlığa rağmen zam yapıldığı haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Bütün mesele İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı 84 fırının yapmış olduğu fiyat artışıdır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin askıda ekmek açıklamasına ilişkin ise Balcı, birçok fırında var olan bu uygulamaya katkı sağlanmış olduğunu belirtti.

Toplantıya, Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Fırıncılar FederasyonuHalil İbrahim Balcı
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