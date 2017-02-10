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Ekiplerin 4 metre kardaki mücadelesi

Bitlis'in Hizan ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 4 metreyi bulduğu bölgede kapanan yolları açmak için büyük mücadele veriyor.

Ekiplerin 4 metre kardaki mücadelesi

Bitlis'in Hizan ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 4 metreyi bulduğu bölgede kapanan yolları açmak için büyük mücadele veriyor.

10 Şubat 2017 Cuma 15:15
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Ekiplerin 4 metre kardaki mücadelesi

Bitlis'in Hizan ilçesinde ekipler, kar kalınlığının yüksek kesimlerde 4 metreyi bulduğu bölgedeki kapanan yolları açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

İlçeye bağlı 2 bin 300 rakımdaki Yukarı Ayvacık köyünde kar kalınlığı yüksek kesimlerde 4 metreye ulaştı.

Hizan Özel İdaresi ekipleri, bölgede kardan kapanan yolları açmak için büyük mücadele veriyor.

Hizan Özel İdaresi Soğuksu Şantiye Şefi Osman Gönder, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, 75 köy ve 120 mezranın bağlı olduğu ilçede kar ve tipinin yaşamı olumsuz etkilediğini söyledi. 

112 Acil servis ekiplerinin, köylerde mahsur kalan hastalara yetişmek için yoğun çalışma yürüttüğünü anlatan Gönder, şöyle konuştu:

"Dağların arasında kapanan yolları açmak için ekiplerimiz çok zor şartlarda çalışıyor. 2 bin 300 rakımda fırtınada yolları açmak çok büyük cesaret ister. Dağlar çok dik olduğu için çoğu zaman makinelerimiz geçerken çığ düşüyor. Kendilerini zor kurtarıyorlar. Bütün bu tehlikelere rağmen tecrübeli ekibimiz gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. İnşallah hiçbir sıkıntı olmadan çalışmalarımızı sürdürmeyi temenni ediyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
BitlisHizanKar
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