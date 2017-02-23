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Ehliyet sahiplerine 'trafikte saygı eğitimi' başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni ehliyet alacaklara zorunlu tutulan "trafik adabı" dersi içeriğindeki "trafikte saygı eğitimleri"nin, ehliyet sahibi 25 milyon sürücünün tamamına ücretsiz verilecek.

Ehliyet sahiplerine 'trafikte saygı eğitimi' başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni ehliyet alacaklara zorunlu tutulan "trafik adabı" dersi içeriğindeki "trafikte saygı eğitimleri"nin, ehliyet sahibi 25 milyon sürücünün tamamına ücretsiz verilecek.

23 Şubat 2017 Perşembe 11:50
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Ehliyet sahiplerine 'trafikte saygı eğitimi' başlıyor

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni ehliyet alacaklara zorunlu tutulan "trafik adabı" derslerinin içeriğinde yer alan trafikte saygı eğitimlerinin, ehliyet sahibi 25 milyon sürücünün tümüne ücretsiz verilmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sürücü Eğitimcileri Konfederasyonu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile yaptığı protokol doğrultusunda, yeni bir uygulamayı daha hayata geçirmeye hazırlanıyor.

"Trafikte empati ve iletişim" "saygı eğitimi" verilmesi öngörülüyor"

Çalışma ile karayolu trafik güvenliğinin sağlanması, bireylerin trafik sorununa karşı duyarlılıklarının artırılması ve toplumsal farkındalık oluşturulması için Türkiye genelinde 25 milyon ehliyet sahibi sürücüye "saygı eğitimi" verilmesi öngörülüyor.

Eğitimler, ehliyet sınavlarındaki trafik adabı testindeki "adap ve trafik", "trafikte temel değerler", "trafikte empati ve iletişim", "trafikte hak ihlalleri", "trafikte diğerlerinin sürücü davranışlarına etkisi" gibi temel başlıklarda ele alınacak. 

Kamu yararı gereği ücretsiz düzenlenecek

Protokol çerçevesinde, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı yurt genelindeki 3 bin 500 özel motorlu taşıt sürücü kurslarında verilecek saygı eğitimleri, kamu yararı gereği ücretsiz düzenlenecek.

Kurslarda verilecek programın 4 saat olması planlanıyor. Bakanlık, saygı eğitimlerine ilk olarak kamu kurumlarında görev yapan sürücülerden başlayacak. Bu eğitimlerin bir ay içerisinde uygulamaya konulması öngörülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
EhliyetTrafikte Saygı Eğitimi
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