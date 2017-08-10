EGM'den 'Şemdinli' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki darp iddiasına ilişkin bazı gazetelerde çıkan yorumların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, iddiaların araştırılması için adli ve idari incelemelere başlandığı, bu doğrultuda müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce bir polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerin, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, darbedildiklerine yönelik gerçeği yansıtmayan haber ve yorumlar yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ulusal bir gazetede "İnsanlık onuru işkenceyi yenecek' başlığıyla güvenlik kuvvetleri gece saatlerinde işte bu köye baskın yapmış, kapıları kırıp halkı yere yatırmış ve tekme, tokat, silah dipçiğiyle vurmuş. Dövülenler arasında yaşlı kadınlar ve çocuklar da varmış." gibi gerçeği yansıtmayan yorumlara yer verildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İddialar gerçeği yansıtmadığı gibi terör örgütünün daha önce 2017 yılı Şubat ayı ortalarında Mardin ili Nusaybin ilçesi Koruköy ve çevresinde gerçekleştirilen operasyonlar örneğinde başlattığı basın yoluyla olumsuz algı oluşturma çabasının bir tekrarı yaşanmaktadır. Belirtilen bölgede operasyonlar başladığında terör örgütü tarafından benzer bir karalama kampanyası başlatılarak, güvenlik kuvvetlerinin vatandaşlara işkence, baskı ve benzeri uyguladığı yönünde asılsız haberler ortaya atılmıştır. Ancak operasyonlar neticesinde üst düzey 3 yöneticisinin de bulunduğu terör örgütünün çok sayıdaki mensubu etkisiz hale getirilip bölgedeki tüm silah ve patlayıcı depoları ele geçirilmiştir. Bölgede ikamet eden vatandaşlarımızın hilafına köyleri temel üslenme alanına çevirmeye çalışan terör örgütünün bölge üzerindeki baskısı ortadan kaldırılmıştır."

- Müfettiş görevlendirildi

Benzer tablonun Şemdinli ilçesi Altınsu Mahallesi için tekrarlanmak istendiği kaydedilen açıklamada, mahalle sakinlerinin örgüt baskısından muzdarip oldukları ifade edildi.

Terörle mücadelenin uzun soluklu bir süreç olduğuna işaret edilen açıklamada, "Güvenlik kuvvetlerimiz terörist unsurların adaletin önüne çıkartılması için büyük bir kararlılık ve özveri ile cansiperane mücadele etmektedir. Güvenlik kuvvetlerimizce yürütülmekte olan terörle mücadele bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da evrensel hukuka ve insan haklarına uygun olarak aynı kararlılıkla yürütülmeye devam edecektir. Bununla birlikte iddiaların araştırılması için adli ve idari incelemelere ivedilikle başlanmış bu doğrultuda Emniyet Genel Müdürlüğünden de müfettiş görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.