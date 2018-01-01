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Eğitimli bilirkişiler görevde

Zorunlu hale getirilen eğitimleri tamamlayan, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren hallerde görüşüne başvurulacak 25 bin 523 bilirkişi, bugünden itibaren göreve başladı.

Eğitimli bilirkişiler görevde

Zorunlu hale getirilen eğitimleri tamamlayan, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren hallerde görüşüne başvurulacak 25 bin 523 bilirkişi, bugünden itibaren göreve başladı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 11:25
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Eğitimli bilirkişiler görevde
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ANKARA - Alınan bilgiye göre, Adalet Bakanlığınca, bilirkişilerin niteliklerine, eğitimine, seçimine ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirleyen Bilirkişilik Kanunu'nun uygulanmasına başlandı.

Bilirkişiliğin kurumsal yapıya kavuşmasını hedefleyen kanun çerçevesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı, bilirkişiler için zorunlu hale getirilen temel eğitimi verecek kurumları belirledi.

Bilirkişi olmak isteyenler, belirlenen kurumlarda 16'sı teorik, 8'i uygulamalı olmak üzere 24 ders saatinden oluşan eğitimleri aldı.

Temel eğitimleri tamamlayarak eğitim kurumlarından belgelerini alanlar, bilirkişi olmak için başvuruda bulundu.

Listeler belirlendi

Bilirkişilik hizmetlerinin mevzuata uygun yerine getirilmesini sağlamak, bilirkişileri kabul etmek, sicil ve listeye kaydetmek amacıyla oluşturulan Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulları, yetki çevrelerindeki adli ve idari yargı mercileri, icra ve iflas müdürlükleri, tüketici hakem heyetleri tarafından yapılacak görevlendirmelere ilişkin "2018 Yılı Bölge Bilirkişi Listeleri"ni oluşturdu.

Böylece, ilk kez uygulanan ve zorunlu hale getirilen eğitimleri tamamlayan 25 bin 523 bilirkişi, bugün itibarıyla göreve başladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
EğitimGörevBilirkişiler
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