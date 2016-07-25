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'Eğitimle yıldıramadıklarını iftirayla yıldırmaya çalıştılar'

FETÖ'cü asker ve subayların iftiralarıyla Kara Harp Okulunun 3. sınıfından atılan Asuman Korkmaz "Orada ilişiğim kesildi. Atıldığım zaman, benimle uğraşan ve bana 'ben istersem buradan atılırsın' diyen komutan, bugün gördük ki tutuklananlar arasındaki komutanlardan" dedi.

'Eğitimle yıldıramadıklarını iftirayla yıldırmaya çalıştılar'

FETÖ'cü asker ve subayların iftiralarıyla Kara Harp Okulunun 3. sınıfından atılan Asuman Korkmaz "Orada ilişiğim kesildi. Atıldığım zaman, benimle uğraşan ve bana 'ben istersem buradan atılırsın' diyen komutan, bugün gördük ki tutuklananlar arasındaki komutanlardan" dedi.

25 Temmuz 2016 Pazartesi 11:49
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'Eğitimle yıldıramadıklarını iftirayla yıldırmaya çalıştılar'

 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) subay ve astsubayların kendilerinden olmayan askeri okul öğrencilerine yaptıkları zulmün mağdurlarından biri de Asuman Korkmaz. Okuldan atıldıktan sonra özel bir üniversitenin Hukuk Fakültesine devam eden Korkmaz, kendisi gibi mağdur olanların haklarını savunmak için avukat oldu.

Kara Harp Okulundaki ilk 2 yılını başarıyla tamamladıktan sonra 3. sınıfta FETÖ'cü askerlerin iftiralarına maruz kalarak okuldan atılan Korkmaz, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

3. sınıftayken sistem similasyonu dersinde önce yazılı, bir saat sonra da uygulamalı sınava girdiğini ancak uygulamalı sınavdan "sıfır" aldığını belirten Korkmaz, sınavda kağıdına herhangi bir işaret koyulmamasına karşın sınavdan 10 gün sonra kopya çektiğine dair savunmasının istendiğini ifade etti. Korkmaz, aksini ispatlama şansı olmadığı için bu olay nedeniyle alay komutanı tarafından 10 gün hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti.

Okul olarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün Harp Okuluna adım attığı 13 Mart dolayısıyla gösteriler yaptıklarını dile getiren Korkmaz, gösterilerden 10 gün sonra alkol aldığı ve uygunsuz davranışlarda bulunduğunu belirten bir yazı geldiğini söyledi. Korkmaz, "Neredeyse 150 general ve onun 2-3 katı albay olan bir organizasyonda böyle bir şey yapmam imkansız. Yapmış olsam bile beni revire götürüp kan testine sokabilirlerdi ve o zaman delilli olarak ispat edebilirlerdi. Götürme gereği duymadılar çünkü onlar da çok iyi biliyordu böyle bir şey olmadığını. Bu savunmayı hazırlayan ise başka bir taburda beni tanıması imkansız bir komutan. Zaten gördük ki 15 Temmuz'dan sonra o da tutuklananlar arasında." diye konuştu.

"Tabip Binbaşı namusumla oynamaya kalktıklarını iletti"

Dönemin revir komutanının yapılanmanın farkına vararak kendisini uyardığını anlatan Korkmaz, "Tabip Binbaşı Sedat isminde bir komutanımız vardı. O beni yanına çağırdı, şu an tutuklu olan Mehmet Şükrü Eken, Ali Kalyoncu, şu anda tutuklanmayan ancak tutuklanacağına emin olduğum eski bölük komutanım Tabip Binbaşı'yı çağırıp, benim ahlaksız olduğumu söylemiş. Benimle ilgisi olmayan raporu göstererek namusumla oynamaya kalktıklarını, kendisinin de imza atmasını istediklerini, böylece Harp Okulundan ilişiğimin kesileceğini söylediklerini, kendisinin ise bu raporun erkeklerde olabileceğini belirterek, raporun tıbbi olarak mümkün olmadığını onlara ilettiğini söyledi. " ifadelerini kullandı.

Bu şekilde başarılı olamayınca "ceza kampanyası" başlatıldığını dile getiren Korkmaz, 10 gün içerisinde 24 günlük disiplin suçuna çarptırıldığını belirtti.

Normalde bu cezayı alanların alay disiplin kuruluna çıkması gerektiğini aktaran Korkmaz, bu kurulun önüne ilk kez çıkanlara alay komutanı tarafından uyarı yapılıp ikinci bir şans verildiğini ancak kendisi için böyle bir uygulamaya gidilmediğini ifade etti.

Korkmaz, şöyle devam etti:

"Maalesef ben alay disiplin kuruluna çıkarılmadan bir ay içerisinde sürekli yüksek cezalar verilerek direkt yüksek disiplin kuruluna çıkarıldım. Orada ilişiğim kesildi. Atıldığım zaman, benimle uğraşan ve bana 'Ben istersem buradan atılırsın' diyen komutan bugün gördük ki tutuklananlar arasındaki komutanlardan. FETÖ'cü komutanlar eğitimlerle yıldırmaya çalıştı ancak biz pes etmedikçe iftiralara başladı. Benim döneminde 2005 yılında kampta aşırı eğitime dayanamayıp aşırı su kaybı nedeniyle vefat eden arkadaşım vardı. Bunun dışından eğitimlerle atamadıkları için 'hırsız' iftirası attıkları bir arkadaşım bunu kaldıramayıp 7. kattan atlamıştı. 6-7 ay hastanede kaldıktan sonra onun da ilişiğini kestiler. Başka bir arkadaşımı da 'Zeka seviyesi eksiktir' diye rapor hazırlayarak attılar. O da şu an pilot." 

AA

Son Güncelleme: 25.07.2016 11:50
Anahtar Kelimeler:
FETÖDarbeAnkaraTürkiyeFetullahçı Terör ÖrgütüKara Harp Okulu
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