Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle 39 ilde bugün

eğitime ara

verilmesi kararlaştırıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yurtta dün öğle saatlerinde başlayıp akşamdan itibaren etkisini artıran ve bazı kentlerde zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı eğitimi aksattı.

Tunceli, Kars, Sivas

Kar yağışı dolayısıyla Tunceli kent merkezi ve bağlı köyler, Ovacık, Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Hozat ilçe merkezleri ile bağlı köylerindeki ilk ve orta dereceli okullarda, Kars'taki tüm okullarda, Sivas'ta kent merkezi, Suşehri, Gölova, Akıncılar, Koyulhisar, Yıldızeli, İmranlı ilçelerinin tamamı ile Ulaş ve Hafik ilçelerindeki anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde, Altınyayla, Doğanşar, Gemerek, Gürün, Kangal, Şarkışla ve Zara ilçelerinde ise ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitim öğretim yapılmayacak.

Düzce, Elazığ

Düzce il genelinde taşımalı sistemle eğitim gerçekleştirilen okullarda, Elazığ'da Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Maden, Karakoçan, Keban ve Sivrice ilçelerinde, Kovancılar ve Palu ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki bazı uzak okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Bitlis

Bitlis il merkezi ve bağlı köylerindekiler ile Tatvan ilçesi ve bağlı köylerdeki okullarda yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretim yapılmayacak.

Sakarya, Muş, Bingöl, Yozgat

Sakarya'da taşımalı sistemle eğitim veren, Muş'ta ise merkez ile bağlı belde ve köylerdeki okullar ile Malazgirt, Bulanık, Varto ilçelerinde ve Malazgirt'in yatılı ve pansiyonlu okullar haricindeki merkez ile köy okullarında, Bingöl'de il merkezi, bağlı belde ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okullar ile Karlıova ilçesindeki okullarda, Yozgat'ta da il merkezinde ilkokul, ortaokul ve liseler ile taşımalı eğitim öğretim gören öğrenciler için okullar tatil edildi.

Gümüşhane, Bayburt, Konya

Gümüşhane'de de yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk dolayısıyla Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde resmi ve özel, okul öncesi, ilkokul, lise, yaygın eğitim ve özel eğitim okullarının bir gün tatil edilmesi kararı alındı. Bayburt'taki tüm okullarda, Konya'nın Ahırlı, Akören, Altınekin, Bozkır, Cihanbeyli, Çumra, Emirgazi, Ereğli, Halkapınar, Hadim, Derbent, Güneysınır, Kadınhanı, Kulu, Sarayönü, Yalıhüyük ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı ve fırtına dolayısıyla bugün tatil edildi.

Karaman

Karaman'da şiddetli kar yağışı ve tipi nedeniyle köy ve beldelerde, taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmesi kararlaştırıldı.

Ordu, Bolu, Kastamonu

Ordu'nun Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabataş, Korgan, Mesudiye, Ulubey ve Akkuş, Çamaş, Çatalpınar, İkizce, Kabadüz ve Kumru ilçelerinde, Bolu'da Gerede ve Mengen ilçesine bağlı Pazarköy'de, Kastamonu'nun Şenpazar, İnebolu, Azdavay ve Bozkurt, Ağlı, Şenpazar, Küre ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. İnebolu ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitim verilen okullarda eğitim yapılamayacak.

Karabük, Tokat, Giresun

Karabük'ün Ovacık ve Eflani, Tokat'ın Başçiftlik ilçeleri ile Giresun merkezde Okçu köyü, Bulancak ilçesindeki Aydındere ve Kovanlık Beldesi, Tandır, Elmalı, Damudere, Bayındır ile Derecikalan köylerinde, Alucra, ve Şebinkarahisar ilçelerinde eğitime ara verildi. Yağlıdere, Güce ve Doğankent ve Espiye ilçelerinde taşımalı eğitim veren okullar ile Doğankent'in Çatak ve Süttaşı köylerinde de okullar bugün tatil edildi.

Erzurum, Ağrı, Erzincan

Erzurum'da il genelinde yaşanan tipi ve kar yağışı nedeniyle anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hariç il merkezi ve diğer tüm ilçelerinde ve Ağrı İbrahim Çeçen Ünivesitesinde (AİÇÜ), Erzincan'ın da Otlukbeli, Kemah, Çayırlı, Tercan ve Üzümlü ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

Kahramanmaraş, Samsun

Kahramanmaraş'ın Ekinözü, Elbistan ve Göksun ilçelerinde, Samsun'da Ayvacık, Asarcık ve Ladik geneli ile Canik, Alaçam, Atakum, Salıpazarı, Tekkeköy ve Terme ilçelerinde de taşımalı eğitim verilen okullarda bugün eğitim öğretim yapılamayacak.

Niğde, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir

Niğde'de il genelinde, Kayseri'de taşımalı eğitim yapılan yerlerde, Kırşehir'in Akçakent ilçesinde ve Nevşehir'in Acıgöl, Derinkuyu ve Hacıbektaş ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime bugün ara verildi.

Ankara, Ardahan, Malatya, Iğdır

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinin genelinde, Ardahan il merkezi ve ilçelerin tamamında ilk ve orta dereceli okullarda, Malatya'da kent merkezi ve tüm ilçelerinde taşımalı sistemle eğitim ve öğretim veren okullarda, Iğdır merkeze bağlı Kervansaray, Alibeyköy, Güngörmez, Mezra, Taşlıca, Harmandöven, Pınarbaşı ve Kızılkule köyleri ile Tuzluca ilçe merkezi ve bağlı köylerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

Aksaray, Şırnak

Aksaray'da Güzelyurt ve Gülağaç ilçelerinin geneli ile Ağaçören ve Ortaköy ilçelerinde taşımalı eğitim verilen okullarda, Şırnak'ın Kasrik ile Kumçatı beldeleri hariç il merkezi ile bağlı belde, köy ve Uludere ilçesinde temel eğitim ve orta öğretim kurumlarındaki okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Adıyaman, Mardin, Trabzon, Hakkari

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, Mardin'in Ömerli ilçesi genelinde ve Trabzon'un Akçaabat , Araklı, Arsin, Köprübaşı, Of , Yomra ilçeleri ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

AA