"Eğitim ve kültür alanında eksiğimizi gidermeliyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmada, 2016 yılı Özel Ödülleri'ni musiki dalında Nesrin Sipahi'nin almaya hak kazandığını anımsatarak, "Nesrin Hanım'ı çocukluk yıllarımızdan itibaren dinlememiz hasebiyle bugün adeta hayat hikayemizi burada çok daha canlı şekilde gündeme getirmiş olduk." diye konuştu.

Şiir ve çeviri dalında Cahit Koytak'ın, tiyatro alanında geçirdiği ağır rahatsız sebebiyle halen tedavisi süren Kenan Işık'ın ödül almaya hak kazandığını söyleyen Erdoğan, sanatçı Işık'ı rahatsızlığından dolayı evinde ziyaret edemediği için kendisini suçlu hissettiğini ifade etti.

"Eksiklerimizi gidermeliyiz"

Edebiyat dalında Mehmet Doğan'ın, kurum olarak da İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin ödül alacağını dile getiren Erdoğan, müzeyi ülkeye kazandıran Prof. Dr. Fuat Sezgin'i de tebrik etti.

"Ülkemizin geçtiğimiz 14 yılda yaşadığı büyük dönüşümün en zayıf halkalarını ne yazık ki eğitim ve kültür oluşturuyor." diyen Erdoğan, "Bu konularda hayal ettiğim düzeylere ulaşamamış olmamızdan fevkalade müteessirim. Bu bir öz eleştiridir ama gerçektir. Önümüzdeki dönemlerde bu alanlara özel önem ve öncelik vererek hem eksiklerimizi tamamlayarak hem de çok daha büyük başarılara imza atarak bu eksiğimizi gidermeliyiz." diye konuştu.