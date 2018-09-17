Eğitim öğretim desteği yerleştirme sonuçları açıklandı

ANKARA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), eğitim ve öğretim desteği yerleştirme sonuçları açıklandı.

Öğrencilerin tercihleri ve puan durumları dikkate alınarak yapılan eğitim ve öğretim desteği yerleştirme sonuçları http://basvurular.meb.gov.tr/bsv2_4/ookeod/ adresinden öğrenilebiliyor.

5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hükümleri doğrultusunda, 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren özel okullarda öğrenim gören öğrencilere eğitim ve öğretim desteği ödemesi yapılıyor.

75 bin öğrenciye ilk defa destek sağlandı

2018-2019 eğitim öğretim yılında özel okullarda öğrenim gören veya görecek 75 bin öğrenciye ilk defa eğitim ve öğretim desteği sağlandı.

Önceki yıllarda hak kazanan öğrencilerle birlikte 2018-2019 eğitim öğretim yılında toplam 253 bin 827 bin öğrenci eğitim ve öğretim desteğinden faydalanacak.

2018-2019 eğitim öğretim yılında ilk defa eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencilerin müracaat işlemleri 6 Eylül'de tamamlanmıştı. Bu kapsamda 2018-2019 öğretim yılı eğitim ve öğretim desteği için 567 bin 248 öğrenci başvurmuştu.

Kayıtlar

İlan edilen sonuçlara göre herhangi bir özel okula eğitim ve öğretim desteği kapsamında kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, kayıtlarını 21 Eylül'e kadar yerleşmeye hak kazandıkları özel okullara yaptırabilecekler. Bu süre içerisinde kaydını yaptırmayan öğrenciler ise destekten yararlanamayacak.