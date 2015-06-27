Ege Denizi'nde 5 günde 955 kaçak kurtarıldı

İZMİR - Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Ege Denizi'nde 5 günde 955 kaçak göçmen kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçaklara yönelik İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Muğla'da 22-26 Haziran'da 32 olaya müdahale edildi.

Çoğunluğu Suriye uyruklu 955 kaçak kurtarıldı, 6 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Bu arada, 18 Haziran'da Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Bademli mevkisi önlerinde 3 ayrı lastik botta bulunan Afganistan uyruklu 53 kaçağın kurtarılma anına ilişkin görüntüler basınla paylaşıldı.

Görüntüde, Sahil güvenlik ekiplerinin, aralarında bir bebeğin de bulunduğu Afganistan uyruklu kaçakları batmak üzere olan tekneden kurtarma anı yer alıyor.