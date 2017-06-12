Ege Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 6,2 büyüklüğündeki deprem, İzmir, İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre saat 15.28'de, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinin 22,9 kilometre açığı olan 6,2 büyüklüğündeki deprem, İzmir, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Manisa, Aydın'da hissedildi.

Deprem sonrasında vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Telefon hatlarında da kısa süreli aksamalar oldu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine intikal eden olumsuz bir durumun, can ve mal kaybının olmadığını belirtti.

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu da depremle ilgili merkeze ulaşan can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar bilgisinin bulunmadığını, tüm ekiplerin Karaburun, Mordoğan ve kıyı yerleşimlerde incelemelerini sürdürdüğünü kaydetti.

AFAD: Merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre saat 15.28'de, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinin 22,98 kilometre açığı olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.