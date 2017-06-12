Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99396
ALTIN
143.318
DOLAR
3.5219
STERLIN
4.4596
EURO
3.9437
EGE'DE KORKUTAN DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ 15.35 DE ARTÇI SARSINTI OLDU
EGE'DE KORKUTAN DEPREM İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ...
Beykoz'un 'Mozart'ı
Beykoz'un 'Mozart'ı
'Dünyayı tatlandıracak'
'Dünyayı tatlandıracak'
"Et spekülatörleri' uyarısı
"Et spekülatörleri' uyarısı
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 'timsah' çalışması
Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda 'timsah'...

Ege Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinin 22,98 kilometre açığı olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Ege Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinin 22,98 kilometre açığı olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

12 Haziran 2017 Pazartesi 16:15
15 Okunma
Ege Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 6,2 büyüklüğündeki deprem, İzmir, İstanbul başta olmak üzere birçok kentte hissedildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre saat 15.28'de, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinin 22,9 kilometre açığı olan 6,2 büyüklüğündeki deprem, İzmir, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Kütahya, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Manisa, Aydın'da hissedildi.

Deprem sonrasında vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Telefon hatlarında da kısa süreli aksamalar oldu.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine intikal eden olumsuz bir durumun, can ve mal kaybının olmadığını belirtti.

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Metin Saroğlu da depremle ilgili merkeze ulaşan can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar bilgisinin bulunmadığını, tüm ekiplerin Karaburun, Mordoğan ve kıyı yerleşimlerde incelemelerini sürdürdüğünü kaydetti.

AFAD: Merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre saat 15.28'de, merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesinin 22,98 kilometre açığı olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ege DeniziAfadİzmir İl Afet Ve Acil DurumDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HDP Sözcüsü Baydemir yargılanmaya başlandı
HDP Sözcüsü Baydemir yargılanmaya başlandı
Hakkari'de terör saldırısı: 5 yaralı
Hakkari'de terör saldırısı: 5 yaralı
Kreşte çocuğun darp edildiği iddiası
Kreşte çocuğun darp edildiği iddiası
Muğla'da ByLock'tan 6 kişi daha adliyede
Muğla'da ByLock'tan 6 kişi daha adliyede
Adana'da belediyede rehine krizi
Adana'da belediyede rehine krizi
Suriyelilerin iftarlığı Türkiye'den
Suriyelilerin iftarlığı Türkiye'den

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ