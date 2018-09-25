Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
orta şiddetli yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99653
ALTIN
236.749
DOLAR
6.1296
STERLİN
8.0545
EURO
7.2235
'Elektronik sigara' uyarısı
'Elektronik sigara' uyarısı
TEKNOFEST'te bir gün
TEKNOFEST'te bir gün
Yön bulduran gelenek: Obo
Yön bulduran gelenek: Obo
Türk sporunun altın haftası
Türk sporunun altın haftası
Otomobilde ÖTV düzenlemesi
Otomobilde ÖTV düzenlemesi
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

Ege'de hava sıcaklıkları azalacak

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek bölgede yarından itibaren hava sıcaklıkları 5-12 derece azalacak.

Ege'de hava sıcaklıkları azalacak

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek bölgede yarından itibaren hava sıcaklıkları 5-12 derece azalacak.

25 Eylül 2018 Salı 15:09
0 Okunma
Ege'de hava sıcaklıkları azalacak

Ege Bölgesi'nde hava sıcaklıkları yarından itibaren 5 ila 12 derece azalacak.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenen bölgenin kuzeyinde (Balıkesir-Çanakkale) hava sıcaklıkları bugün 8-12 derece, çarşamba günü ise bölgenin geri kalan illerinde (İzmir-Manisa-Aydın) 5 ila 8 derece düşecek.

Yağışlar salı ve çarşamba günü Çanakkale'nin kuzey ve doğusu ile Balıkesir'in merkez ve kuzey ilçelerinde sağanak ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

İzmir'de, salı ve çarşamba günü kuzeyden kuvvetli esecek rüzgarla birlikte hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak, çarşamba günü sıcaklık 10 derece azalarak 23 dereceye kadar düşecek.

Rüzgar bugün ve yarın bölgenin özellikle orta ve kuzeyi ile kıyı hattında kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte hava sıcaklıklarında kısa sürede beklenen ani ve hissedilir değişimler nedeniyle meydana gelebilecek sağlık sorunları, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi sıkıntılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ege BölgesiEgede Hava SıcaklıklarıHava Sıcaklıkları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 yıl aradan sonra 'ilk devlet ziyareti'
7 yıl aradan sonra 'ilk devlet ziyareti'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dil Bayramı' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dil Bayramı' mesajı
"Birinci büyük problemimiz terörse ikincisi de çarpık kentleşme"
"Birinci büyük problemimiz terörse ikincisi de çarpık kentleşme"
Bakan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı trafik kazası geçirdi
Bakan Pakdemirli'nin annesi ve dayısı trafik kazası geçirdi
FETÖ sanığına 'duygu sömürüsü yapma' uyarısı
FETÖ sanığına 'duygu sömürüsü yapma' uyarısı
Gerçek Kelle Paçanın Adresi Osmanbey'de
Gerçek Kelle Paçanın Adresi Osmanbey'de
Yargıtay figüranları işçi saydı
Yargıtay figüranları işçi saydı
Okul ve çevrelerinde 'kuş uçurtulmuyor'
Okul ve çevrelerinde 'kuş uçurtulmuyor'
Şiddetli rüzgar ağacı devirdi
Şiddetli rüzgar ağacı devirdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ