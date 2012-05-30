Edirne'de insan kaçakçılığı operasyonu

EDİRNE - Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, A.K'nin kullandığı kamyoneti TEM Otoyolu'ndaki gişelerde durdurdu.
Kamyonette Filistin, Suriye ve Bangladeş uyruklu toplam 36 kaçak yakalandı, bot, pompa ve kürek ele geçirildi.
Polis ekipleri, kaçakları Yunanistan'a geçirmeye çalışan sürücü A.K. ile A.P, S.Ç. ve H.A'yı gözaltına aldı.
Emniyette ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye çıkarılan 4 kişi ''insan kaçakçılığı'' suçlamasıyla tutuklandı.
Kaçaklar, sınır dışı edilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne gönderildi.
AA
Son Güncelleme: 30.05.2012 02:26