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Edirne'de taşkından etkilenen tarlalar gölü andırıyor

Edirne'de Tunca Nehri'nin taşması sonucu suyla dolan tarlalar, yapay göletleri andırıyor. Su dolu tarlalar, gece dolunayın vurmasıyla yakamoz, gündüz de Selimiye ve Muradiye camilerini yansıtması ile güzel görüntüler oluşturuyor.

Edirne'de taşkından etkilenen tarlalar gölü andırıyor

Edirne'de Tunca Nehri'nin taşması sonucu suyla dolan tarlalar, yapay göletleri andırıyor. Su dolu tarlalar, gece dolunayın vurmasıyla yakamoz, gündüz de Selimiye ve Muradiye camilerini yansıtması ile güzel görüntüler oluşturuyor.

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:26
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Edirne'de taşkından etkilenen tarlalar gölü andırıyor

Edirne'de Tunca Nehri'nin taşması sonucu suyla dolan tarlalar, yapay göletleri andırıyor.

Kaynağını aldığı Bulgaristan'daki ve Edirne'deki sağanaklar nedeniyle debisi normal akış seviyesinin 10 katına çıkan Tunca Nehri Nehri, geçen hafta bazı alanlarda taştı.

Özellikle Sarayiçi adasında net olarak görülen taşkın, nehir kenarındaki bazı tarlaları da etkiledi. Sarayiçi'ne yakın ve Değirmenköy köyünde nehir kıyısındaki tarlalar suyla doldu.

Yapay göleti andıran su dolu tarlalar, gece dolunayın vurmasıyla yakamoz, gündüz de Selimiye ve Muradiye camilerini yansıtması ile güzel görüntüler oluşturuyor.

"Yağışların zararı varsa bereketi de vardır"

Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akkün, yaptığı açıklamada, Edirne ve merkez ilçede yaklaşık 20 bin dönüm alanın su altında kaldığını belirtti.

Genelde yonca ve buğday ekili tarlarda zararların oluştuğunu ifade eden Akgün, "Çok büyük bir zarar olduğunu söyleyemeyiz. Çiftçimiz de taşkın alanlarına ekim yaparken, taşkın olabileceğinin bilincinde. Yağışların zararı varsa bereketi de vardır. Sular çekilmeye başladı, zarar gören çiftçimize geçmiş olsun." diye konuştu.

Çiftçi tarladaki suyun çekilmesini bekliyor

Büyükdöllük köyünde çiftçilik yapan Murat Kezer ise bu sene aşırı yağışlar nedeniyle ekili arazilerin su altında kaldığını kaydetti.

Bazı alanlarda buğday ekili olduğunu ve ekinlerin su nedeniyle çürüdüğünü anlatan Kezer, "Bu sene çok aşırı yağış oldu. Sular çekildiğinde tarlalarımızı tekrar hazırlayacağız. Bir geç kalma söz konusu olacak. Bu nedenle maliyetler yükselecek." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneTunca Nehri
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