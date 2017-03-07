Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
90847
ALTIN
144.420
DOLAR
3.6769
STERLIN
4.4860
EURO
3.8889
Organ bağışına 'evet' çağrısı
Organ bağışına 'evet' çağrısı
Doların düşüşü hızlandı
Doların düşüşü hızlandı
Sabahat Akkiraz'dan dolu dolu 47 yıl
Sabahat Akkiraz'dan dolu dolu 47...
"Vatandaşlarımızla buluşacağız"
"Vatandaşlarımızla buluşacağız"
Borsa 91.000 puanı aştı
Borsa 91.000 puanı aştı

Edirne'de rütbeli askerlere FETÖ gözaltısı

Edirne’de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aralarında albay, yüzbaşı ve teğmenlerin de bulunduğu 18 asker gözaltına alındı.

Edirne'de rütbeli askerlere FETÖ gözaltısı

Edirne’de, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aralarında albay, yüzbaşı ve teğmenlerin de bulunduğu 18 asker gözaltına alındı.

07 Mart 2017 Salı 15:49
21 Okunma
Edirne'de rütbeli askerlere FETÖ gözaltısı

Edirne’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda aralarında albay, yüzbaşı ve teğmenlerin de bulunduğu 18 asker gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla aralarında albay, yüzbaşı ve teğmenlerin de bulunduğu 18 kişiyi eş zamanlı operasyonla yakaladı. 

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından Edirne Adliyesine getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneFETÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Darbeci askerlerin ABD ziyaretine 'NATO kılıfı'
Darbeci askerlerin ABD ziyaretine 'NATO kılıfı'
Niğde ve Denizli'de 'ByLock' operasyonu: 37 gözaltı
Niğde ve Denizli'de 'ByLock' operasyonu: 37 gözaltı
Askerlere yönelik ilk ByLock davası
Askerlere yönelik ilk ByLock davası
HDP'den referandum broşürü
HDP'den referandum broşürü
ÖSYM'den kan bağışı kampanyasına destek
ÖSYM'den kan bağışı kampanyasına destek
YÖK'ten 'ByLock' açıklaması
YÖK'ten 'ByLock' açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ