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Edirne'de kaçmaya çalışan PKK üyesi 2 kişi tutuklandı

Edirne'de, Suriyeli sığınmacıların arasına karışarak sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü PKK üyesi 2 kişi tutuklandı.

Edirne'de kaçmaya çalışan PKK üyesi 2 kişi tutuklandı

Edirne'de, Suriyeli sığınmacıların arasına karışarak sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü PKK üyesi 2 kişi tutuklandı.

05 Nisan 2017 Çarşamba 15:53
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Edirne'de kaçmaya çalışan PKK üyesi 2 kişi tutuklandı

Edirne'de, Suriyeli sığınmacıların arasına karışarak sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü PKK üyesi 2 kişi tutuklandı.

Sorgu işlemleri için, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Mardin Ağır Ceza Mahkemesince aranan Meltem Oktay (28), "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Tunceli Sulh Ceza Mahkemesince aranan Vedat Emir (44) ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan E.T. (38) Edirne Jandarma Komutanlığına teslim edildi. İfadesi ardından E.T. serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen Oktay ve Emir tutuklandı.

Sarayakpınar köyü sınır hattındaki devriye sırasında, sınırı kaçak yolla geçmeye çalışan 26 sığınmacı yakalanmış, sığınmacıların tamamı Suriyeli olduklarını beyan etmiş, kontrol sırasında, 1'i kadın 3 kişinin Türk vatandaşı olduğu ve aranma kayıtları olduğu tespit edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirnePKKSuriyeli SığınmacılarPKK üyesi
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