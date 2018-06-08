Edirne'de 'Doğu Türkistan' protestosu düzenlendi

Edirne'de, Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yönelik uygulamaları protesto edildi.

Edirne Gönüllüleri Platformu öncülüğünde cuma namazı çıkışında Eski Cami önünde bir araya gelen vatandaşlar, Çin'in Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik baskıları kınadı.

Ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayrakları taşıyan grup, çeşitli sloganlar atıp tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Selim Bostan, Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yönelik baskıların her geçen gün arttığını söyledi.

Çin'in bölgede asimilasyon politikaları yürüttüğünü savunan Bostan, "Doğu Türkistan'da 35 milyon Türk ve Müslüman kardeşimizden yükselen çığlıkla yüreklerimiz yanmaktadır. Ramazan ayında, Doğu Türkistan'da bir millet kan ağlarken bütün dünya yine kör, sağır, dilsiz bu hayasız, bu alçakça zulmü seyretmektedir. Çin devleti, yıllardır işgal ettiği Doğu Türkistan'da sistematik katliamlar gerçekleştirmektedir." dedi.

Doğu Türkistan'daki zulme dünyanın sessiz kaldığını ifade eden Bostan, şunları kaydetti:

"Doğu Türkistan kan gölüne gelmişken dünya, yaşanan dramı görmezden gelmekte, sözde insan hakları savunucuları susmakla yetinmektedir. Doğu Türkistan'da evlerinden, yurtlarından edilmiş yüz binlere, katledilen canlara kimsenin gözlerini kapatma hakkı yoktur.

Ata yurdumuzda, bizden olan ve yüz yıllardır işgallere direnen, soykırımlara dayanan, İslam'ın, Türklüğün sancağını güneşin doğduğu en uzak noktada dalgalandıran Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanındayız."

Gruptakiler, dua edilmesinin ardından dağıldı.