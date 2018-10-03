Edirne'de binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, okulların açılmasıyla çocukları ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

İl merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik son haftalarda yapılan operasyonlarda 300 bin 730 ekstazi hap 5 kilo 220 gram skunk, 1 kilo 52 gram amfetamin, 166 gram esrar, 30 gram reçine esrar, 119 gram bonzai, 2 tabanca, 16 tabanca mermisi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.