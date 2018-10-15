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Edirne'de 455 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 455 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne'de 455 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 455 düzensiz göçmen yakalandı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 17:08
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Edirne'de 455 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan 455 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne merkeze bağlı Bosnaköy, Sarayakpınar, Orhaniye, Sazlıdere köyleri ile Meriç, İpsala ve Lalapaşa ilçelerinde devriye görevi sırasında yasa dışı geçiş hazırlığındaki bazı grupları tespit etti.

Ekipler, Pakistan, Irak, Afganistan, Somali, Libya, Bangladeş, Cezayir, Mısır, Filistin, ve Fas uyruklu 455 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneDüzensiz Göçmen
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