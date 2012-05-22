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Ecevit'i seven bildiklerini anlatsın

"Ergenekon" davasında tanık olarak dinlenen Ecevit'in eski koruma müdürü Birgün, Ecevit'i seven herkesi bildiklerini anlatmaya davet etti

Ecevit'i seven bildiklerini anlatsın

"Ergenekon" davasında tanık olarak dinlenen Ecevit'in eski koruma müdürü Birgün, Ecevit'i seven herkesi bildiklerini anlatmaya davet etti

22 Mayıs 2012 Salı 14:23
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Ecevit'i seven bildiklerini anlatsın
İSTANBUL - İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tanık olarak merhum Başbakan Bülent Ecevit'in eski koruma müdürü ve eski DSP Milletvekili Recai Birgün'ün, avukatların sorularını yanıtlamasının ardından tutuklu sanık CHP Zonguldak Milletvekili ve Başkent Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal'a söz verildi.

Haberal, Ecevit'in rahatsız olduğu dönemde muhatabının tanık Recai Birgün olmadığını söyleyerek, "Telefonda, 'Sayın Başbakan Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne gelmeli' dediğimi iddia etti. Acaba ne zaman aradım, tarih verebilir mi? Elinde belgesi var mı?" diye sordu.
Haberal, Ecevit'i ziyaret ederek tedavi etmenin görevi olduğunu belirterek, Ecevit'i tedavi ederek, görevinin başına gönderdiklerini söyledi.
Başkan Özese'nin sorularını yanıtlayan Birgün ise, 2001-2002 yılındaki gelişmelere ilişkin DSP'nin yöneticileri ve Rahşan Ecevit'in de aynı şeyleri söylediğini belirterek, ''Ancak artık bunları benden başka kimse söylemiyor'' dedi.
Birgün sözlerini, bu olaylarla alakalı bilgisi ve görgüsü olan, kalbinde Ecevit'e karşı sevgi besleyen herkesi, bildiklerini anlatmaya davet ederek bitirdi.

Eruygur raporu
Bu arada mahkemenin, tutuksuz sanıklardan emekli Orgeneral Mehmet Şener Eruygur hakkında istediği Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca düzenlenen raporda da Eruygur'un sağlık açısından duruşmalara katılmasında bir engel olmadığını belirtildi.
Davadaki sanık sayısı da 64'ü tutuklu olmak üzere 260'a yükseldi.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 06:23
Anahtar Kelimeler:
Ecevit
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