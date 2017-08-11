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e-ticaret kuruluşlarının kayıt ve bildirim esasları belirlendi

e-ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılar Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne kaydolacak.

e-ticaret kuruluşlarının kayıt ve bildirim esasları belirlendi

e-ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar ve aracı hizmet sağlayıcılar Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne kaydolacak.

11 Ağustos 2017 Cuma 11:22
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e-ticaret kuruluşlarının kayıt ve bildirim esasları belirlendi

ANKARA

e-ticaret kuruluşlarının, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) üzerinden yapmaları gereken kayıt ve bildirimlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Elektroni̇k Ti̇caret Bi̇lgi̇ Si̇stemi̇ ve Bi̇ldi̇ri̇m Yükümlülükleri̇ Hakkında Tebli̇ği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kendilerine ait elektronik ticaret (e-ticaret) ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar ETBİS'e kaydolacak.

Söz konusu hizmet sağlayıcı ve aracı sağlayıcılar; tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi, elektronik ticaretin türü, elektronik ticaret dışındaki ticari faaliyetleri, elektronik ticaret ortamında sunulan mal ve hizmetlerin türü gibi konularda bildirimde bulunacak.

İlgili kuruluşlar, internet üzerinden yapılan sözleşme ve verilen siparişlere ilişkin Bakanlıkça detayları belirlenen ve anonim hale getirilmiş istatistiki bilgileri aylık dönemler halinde sunacak. Bir aya ait bilgiler, takip eden ayın son günü saat 24.00'e kadar iletilecek.

Hizmet sağlayıcı ve aracı sağlayıcılar elektronik ticaret ortamında sınır ötesi elektronik ticaret gerçekleştirilmesi halinde ülke ve ödeme yöntemi bazında bu ticaretin yıllık hacmine ilişkin bildirim yükümlülüğünü her yıl mart ayı sonuna kadar, diğer yükümlülüklerini ise ETBİS'e kayıt tarihinden itibaren 30 gün içinde gerçekleştirecek.

ETBİS'e kaydedilen hizmet sağlayıcı ve aracı sağlayıcılar ile bunlara ilişkin gerekli görülen diğer bilgiler Bakanlık internet adresinden veya Bakanlıkça oluşturulan "www.eticaret.gov.tr"den ilan edilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
E-ticaretKuruluşKayıtBildirim
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