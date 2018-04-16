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E-tebligatlı 'icra tehditleri' kabus oldu

Telefonlara "e-tebligat" başlığıyla gelen ve bir GSM şirketine ait eski borç bulunduğu gerekçesiyle icraya başvurulacağı bilgisinin yazıldığı kısa mesajlar, çok sayıda vatandaşın kabusu oldu.

E-tebligatlı 'icra tehditleri' kabus oldu

Telefonlara "e-tebligat" başlığıyla gelen ve bir GSM şirketine ait eski borç bulunduğu gerekçesiyle icraya başvurulacağı bilgisinin yazıldığı kısa mesajlar, çok sayıda vatandaşın kabusu oldu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 12:16
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E-tebligatlı 'icra tehditleri' kabus oldu

Son günlerde bazı vatandaşların cep telefonlarına, bir alacak firması adına e-tebligat yöntemiyle gönderilen mesajlarda, İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat ismi de kullanılarak fahiş borç bulunduğu, ödenmemesi durumunda haciz işlemine başvurulacağı yazılarak, korkutulan vatandaşların verilen IBAN numarasına para yatırması sağlanıyor.

"İcra çıkış tebliği", "hukuki işlem bildirimi" ve "icra tebliği" başlıklarıyla gönderilen kısa mesajlarda, "söz konusu GSM şirketinden devir alınan borçla ilgili icra dosyası açıldığı, ödenmemesi halinde hukuki sürecin hızlandırılacağı, borca ilave icra harç bedeli talep edileceği, dosyanın adliye operasyon birimi tarafından takibe alınacağı, zor durumda kalmamak için avukatla görüşülmesi gerektiği" yönünde ifadeler yer alırken, irtibat için verilen telefon numarasına ise ulaşılamıyor.

Borcun yatırılması gereken IBAN numarasının da verildiği ve belirli aralıklarla, "e-tebligat" olarak gönderilmesine devam edilen kısa mesajlarda, ödeme yapmayan kişiler için bu kez, "son uyarı" başlıklarıyla "dosyanın icra operasyon birimine devrolduğu, ödeme yapılmadığı taktirde mernis adreslerinden haciz işlemlerine başlanacağı" türü uyarılar yapılıyor.

Söz konusu GSM şirketine bu borçla ilgili başvuran vatandaşlar ise "Böyle bir borç talebi ve alacak karşılama yönteminden haberlerinin olmadığı, dolandırıcılık olabileceği" yanıtını alıyor.

Borç talebine yönelik mesaj gönderme ve telefonla arama yöntemleri hız kesmeden devam ederken, e-tebligat başlıklı kısa mesajlar ve ısrarlı aramalarla rahatsız olan vatandaşlar, ilgili mercilere çok sayıda şikayet başvurusu yapıyor.

Binlerce şikayet var

İnsanların aldıkları ürün ve hizmetlerle ilgili şikayetlerini dile getirdikleri "sikayetvar.com" gibi sitelerde, e-tebligat yoluyla gelen mesajlarla ilgili çok sayıda şikayetlerin olduğu görülüyor.

Şikayet metinlerinde, "herhangi bir borçları bulunmadığı halde sürekli mesajlarla rahatsız edildikleri, gönderilen IBAN numarasına ödeme yapıldığı halde herhangi bir belge alamadıkları, bu mesajları gönderen kuruma, avukata ulaşamadıkları, GSM şirketini arayıp böyle bir borçlarının olmadığını öğrendikleri, şirketin bu borç isteme yönteminden haberinin olmadığını kendilerine bildirdiği ve kullanılan dilden rahatsız oldukları" şeklinde ifadeler yer alıyor.

TÜKODER: Durum vahim

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Disiplin Kurulu Başkanı Haşmet Atahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, durumun vahim olduğunu belirterek, büyük şirketlerin, tahsil edemedikleri ve kapatılmayan bazı alacakları için muhasebesinde zarar yazıp çok düşük bir bedelle bu alacaklarını toptan devrettiğine dikkat çekti.

Atahan, alacakları devralan şirketlerin tahsil sürecinde tüketicilere sıkıntı yaşattığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bankalardan devredilen büyük alacakların tahsili sürecinde insanlar kendilerini korumak için ya bizzat zaman ayırıp uğraşarak veya avukat aracılığıyla az çok çözüm üretebilse de; telefon, elektrik, doğalgaz vb. alacak deviri/ takibi işlemlerinde insanlar 300-500 lira gibi bir rakam için haklarını koruyacak zamanı ayıramıyor, ortam ve olanak bulamıyor. Çekinerek, sırf bir belaya bulaşmayayım diye, haksız istendiğini bile bile ödemek zorunda kalıyorlar. Buna engel olmak için, tüketicilerin tüketimden gelen gücünü gösterebilecek bilince ulaşması, birlik ve dayanışma içinde gücünü gösterecek şekilde örgütlenmesi gerekiyor. Tüketiciler bu tür dolandırıcılıklardan kendini ve tüm vatandaşları korumak için tüketici örgütlerine üye olmalı, güçlü tüketici örgütlerinin oluşmasına katkı vermelidir." 

AA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul BarosuE-TebligatİcraIcra Tehditleri
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