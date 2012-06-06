''e-tapu'' yurt dışına açılıyor

ANKARA - Zaman kaybını ortadan kaldıran ve vatandaşların tapu müdürlüklerinin kapısındaki bekleyişlerine son veren

(TAKBİS) uygulamasından yurt dışındaki vatandaşların da yararlanması planlanıyor.



Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Davut Güney, uygulamanın Türkiye'nin her yerinde geçerli olduğunu, vatandaşın ülkenin herhangi bir yerindeki gayrimenkulünü satmak için oradan oraya gitmesine uygulamayla son verdiklerini belirtti.

Uygulamadan yurt dışındaki Türk vatandaşlarının da yararlanması için çalıştıklarını, Dışişleri Bakanlığı ile yürüttükleri çalışmaların henüz sonuçlanmadığını ancak hızla devam ettiğini anlatan Güney, ''Yurt dışındaki bir vatandaşımız, Türkiye'deki gayrimenkulü için iline, ilçesine gelmek zorunda kalmadan bulunduğu yerden işlemini yaptırabilecek. Uygulamanın altyapısı hazır ama prosedürleri tamamlanmadı. Tamamlandığı takdirde bu işlemler yurt dışından da yaptırılabilecek'' diye konuştu.

