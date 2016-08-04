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e-Devlet kurumsal mimarisi için çalışmalar başlıyor

Türkiye'de kamu hizmetlerinin, kamu verisinin ve bilişim teknolojileri altyapısının bütüncül bir bakış açısıyla tanımlanması, yönetilmesi ve güncellenmesi için e-Devlet kurumsal mimarisi oluşturulacak.

e-Devlet kurumsal mimarisi için çalışmalar başlıyor

Türkiye'de kamu hizmetlerinin, kamu verisinin ve bilişim teknolojileri altyapısının bütüncül bir bakış açısıyla tanımlanması, yönetilmesi ve güncellenmesi için e-Devlet kurumsal mimarisi oluşturulacak.

04 Ağustos 2016 Perşembe 11:52
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e-Devlet kurumsal mimarisi için çalışmalar başlıyor

 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan, "2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı" kapsamında, Türkiye'nin dijital dönüşümüne yön verecek bir dizi çalışma yapılacak.

Başta e-Devlet stratejileri olmak üzere, ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan diğer stratejilerin belirlenmesinde mevcut durum analizi çalışmalarını kolaylaştırmak, stratejik kararların daha hızlı ve doğru alınmasını sağlayabilmek için ulusal bir kurumsal mimari çalışması yürütülecek.

e-Devlet kurumsal mimarisi ile kamu hizmetlerinin, kamu verisinin ve bilişim teknolojileri altyapısının bütüncül bir bakış açısıyla tanımlanması, yönetilmesi ve güncellenmesi sağlanacak.

Böylece, kamu kurum ve kuruluşları teknoloji ve altyapıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ederek, gerekli planlamaları yapabilecek. Çalışmalar sırasında Elektronik Kamu Bilgi Yönetim Sisteminde (KAYSİS) Kamu Hizmetleri Ulusal Süreç Haritaları üzerinde oluşturulacak veri akış şemaları kullanılacak.

Kamu hizmetleri e-Devlet hizmeti olarak tasarlanacak

Ulusal düzeydeki kurumsal mimari çalışmaları, kamu hizmetlerinin ilk önce e-Devlet hizmeti olarak tasarlanması, bu hizmetlerin tek işlem veya başvuruyla tamamlanma ilkesinin dikkate alınması, açık kaynak kodlu yazılımların alternatif olarak değerlendirilmesi ve sunulan e-Devlet hizmetlerinin mobil ortamları desteklemesi, mahremiyet ve bilgi güvenliği kriterlerine uyulması gibi temel prensiplere uygun yürütülecek.

Veri mimarisi çalışmaları kapsamında, ulusal veri kataloğu hazırlanacak. Ortak veri sözlüğü, veri sahipliği ve veri envanteri oluşturulacak. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından üretilen, saklanan ve ihtiyaç duyulan veriler belirlenecek ve modellenecek. Hangi verinin hangi kurum tarafından sağlandığının, sorumlusunun ve kullanıcılarının kimler olduğunun bilinmesi sağlanacak.

Yürütülen çalışmalar sonucunda elde edilen bilgiler ve çıkarılan dersler doğrultusunda, kurumsal mimari çalışmalarının tüm kamu kurum ve kuruluşlarına yaygınlaştırılması için bir uygulama planı hazırlanacak.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının sorumluluğunda yürütülecek çalışmalarda, Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, TÜRKSAT, TÜBİTAK, TSE, TÜİK, AFAD, Türkiye Belediyeler Birliği ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği yapılacak.

Eylemin, kamusal süreçlerde gereksiz bürokratik işlemler sadeleştirileceği için vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesinin artması, mahremiyet, bilgi güvenliği konularının e-Devlet hizmetlerinde öncelikli ele alınması gibi konularda fayda sağlaması bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 04.08.2016 11:53
Anahtar Kelimeler:
E-DevletKamu HizmetleriKAYSİSAfadBaşbakanlıkKalkınma BakanlığıAdalet BakanlığıTürksatTÜBİTAKTSETüikTürkiye Belediyeler Birliği
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