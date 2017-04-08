Düzce'de kar yağışı şehri beyaza kapladı

Düzce'de kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte gece etkili olan yağmur, sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Yağış, D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası'nda konaklayan misafirler de kar yağışını fırsat bilerek bol bol fotoğraf çekti.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceğini bildirdi.