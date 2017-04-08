Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88497
ALTIN
150.433
DOLAR
3.7358
STERLIN
4.6104
EURO
3.9596
'Kayısı cenneti'
'Kayısı cenneti'
Ömürlük mesai
Ömürlük mesai
'Klimalı durak' hizmeti
'Klimalı durak' hizmeti
Kitap sevdası ev değiştirtti
Kitap sevdası ev değiştirtti
Emniyet teşkilatı 172 yaşında
Emniyet teşkilatı 172 yaşında

Düzce'de kar yağışı şehri beyaza kapladı

Kentte etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Düzce'de kar yağışı şehri beyaza kapladı

Kentte etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

08 Nisan 2017 Cumartesi 15:07
14 Okunma
Düzce'de kar yağışı şehri beyaza kapladı

Düzce'de kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Kentte gece etkili olan yağmur, sabah yerini kar yağışına bıraktı.

Yağış, D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası'nda konaklayan misafirler de kar yağışını fırsat bilerek bol bol fotoğraf çekti.

Meteoroloji yetkilileri, yağışın ilerleyen saatlerde etkisini kaybedeceğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
DüzceKar Yağışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
20 yıl önce helikopteri düşüren terörist öldürüldü
20 yıl önce helikopteri düşüren terörist öldürüldü
"Darbe üreten bir sistemin elden geçirilmesi doğru bir hadisedir"
"Darbe üreten bir sistemin elden geçirilmesi doğru bir hadisedir"
"Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız"
"Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız"
'Kayısı cenneti'
'Kayısı cenneti'
Bakan Özlü'den 'KOSGEB kredisi' açıklaması
Bakan Özlü'den 'KOSGEB kredisi' açıklaması
Silopi'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Silopi'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ