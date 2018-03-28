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Düzce'de art arda depremler

Düzce'nin Gölyaka ve Gümüşova ilçelerinde büyüklüğü 1,9 ila 3,6 arasında değişen 4 deprem nedeniyle Gölyaka ilçesindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.

Düzce'de art arda depremler

Düzce'nin Gölyaka ve Gümüşova ilçelerinde büyüklüğü 1,9 ila 3,6 arasında değişen 4 deprem nedeniyle Gölyaka ilçesindeki tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.

28 Mart 2018 Çarşamba 11:32
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Düzce'de art arda depremler

Düzce'nin Gölyaka ve Gümüşova ilçesinde sabah saatlerinden itibaren büyüklüğü 1,9 ila 3,6 arasında değişen 4 deprem yaşanması nedeniyle Gölyaka ilçesindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Gölyaka ilçesinde 08.05-09.38 saatlerinde büyüklüğü 1,9 ila 3,6 arasında değişen 4 deprem meydana geldi.

İlçede depremler nedeniyle can ve mal kaybı meydana gelmezken, bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

"AFAD ve kaymakamlık ekipleri bölgede teyakkuz halinde"

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Gölyaka ilçesinde 4 ayrı deprem yaşandığını bildirdi.

Depremlerin can ve mal kaybına yol açmadığını kaydeden Dağlı, şöyle konuştu:

"İlçede sabah saatlerinden bu yana çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar oluştu. Herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı fakat okullardaki çocuklarımız panik yaşadı. Tedbir amaçlı ilçede bulunan tüm okulları bir gün süreyle tatil ettik."

Dağlı, ekiplerin hızlı bir şekilde ilçeye yönlendirildiğini ifade ederek, AFAD ve kaymakamlık ekiplerinin bölgede çalıştıklarını, teyakkuz halinde olduklarını bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfadDüzceDeprem
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