Düşen uçakta şehit olan üsteğmen askeri törenle uğurlandı

ADANA

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde F-16 tipi savaş uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Üsteğmen Yasin Boyiçin İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında tören düzenlendi.

Kapadokya Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından şehit Yasin Boy'un (32) cenazesi, Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığına getirildi.

Burada düzenlenen törene, şehidin babası Ramazan, annesi Güllü, eşi Çağla, 4 yaşındaki oğlu Meriç, astsubay olan ağabeyi Levent ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından, İl Müftüsü Hasan Çınar tarafından dua edildi. Eşi, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşına sarıldı.

Törenin ardından şehit Boy'un cenazesi, askeri uçakla memleketi Samsun'a uğurlandı.