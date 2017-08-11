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"Duruşmalarda usule riayet ediliyor"

Kamu Başdenetçisi Malkoç, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davalarla ilgili, "Duruşmalarda usule fevkalade riayet ediliyor. Uluslararası hukuk standartları uygulanıyor." dedi.

"Duruşmalarda usule riayet ediliyor"

Kamu Başdenetçisi Malkoç, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davalarla ilgili, "Duruşmalarda usule fevkalade riayet ediliyor. Uluslararası hukuk standartları uygulanıyor." dedi.

11 Ağustos 2017 Cuma 13:50
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"Duruşmalarda usule riayet ediliyor"

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin davalarla ilgili, "Duruşmalarda usule fevkalade riayet ediliyor. Uluslararası hukuk standartları uygulanıyor. Sanıklara savunma hakkı veriliyor, müdahil avukatlara çapraz sorguda dilediği kadar süre tanınıyor." dedi.

Malkoç, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'nde, FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere yönelik 486 sanığın yargılandığı davanın dokuzuncu celsesini izledi.

Duruşmaya verilen arada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Malkoç, Türk milletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde hukukunu ve anayasayı koruduğunu söyledi.

Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) içindeki hainlerin yapmak istediği darbeyi sokaklara çıkarak durdurduğunu anımsatan Malkoç, bunun dünyada demokrasiyi öğrenmek isteyenler için önemli bir olay olduğunu vurguladı.

Sanıkların mahkeme huzurunda hesap verdiğini ifade eden Malkoç, Türk adaletinin sanıklara gereken cezayı vereceğini kaydetti.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, "Duruşmalarda usule fevkalade riayet ediliyor. Uluslararası hukuk standartları uygulanıyor. Sanıklara savunma hakkı veriliyor, müdahil avukatlara çapraz sorguda dilediği kadar süre tanınıyor. Hakimlerimizin yetişmişliği, olgunluğu, hukuka vukufiyeti bizi memnun etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kamu Başdenetçisi Şeref MalkoçFETÖ
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