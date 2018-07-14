Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
89898
ALTIN
193.936
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4336
EURO
5.6556
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var mısın?
Erkut Kerpeten’den Çeyrek Hikaye’ye Var...
YÖK'ten TODAİE kararı
YÖK'ten TODAİE kararı Türkiye ve...
Kerber finalde
Kerber finalde
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 2 ölü,...

'Durumu daha ağır olan vardır' diyerek yaralarını gizlemişler

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Akıncı Hava Üssünde yaralananların getirildiği Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Hamdi Eriş Devlet Hastanesinin o dönemki başhekimi Dr. Uğur Yıldız, gazilerin kahramanlıklarını anlattı.

'Durumu daha ağır olan vardır' diyerek yaralarını gizlemişler

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Akıncı Hava Üssünde yaralananların getirildiği Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Hamdi Eriş Devlet Hastanesinin o dönemki başhekimi Dr. Uğur Yıldız, gazilerin kahramanlıklarını anlattı.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 15:13
21 Okunma
'Durumu daha ağır olan vardır' diyerek yaralarını gizlemişler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin merkezi konumundaki Akıncı Hava Üssü'nde yaralananların getirildiği Kahramankazan ilçesindeki Hamdi Eriş Devlet Hastanesinin o günkü başhekimi Uğur Yıldız, 15 Temmuz gazilerinin o geceki kahramanlıklarını anlattı.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevine atanan Dr. Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un 28 yıllık meslek hayatında yaşadığı en ilginç, en dramatik ve en şerefli görev gecesi olduğunu söyledi.

Terör olayları ve deprem gibi çeşitli kriz dönemlerinde görev yaptığını aktaran Yıldız, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarının çok farklı olduğunu dile getirdi.

O gece farklı bir duygu, farklı bir ortam olduğunu anlatan Yıldız, "Her şey olağanüstüydü. Bu ülke için canını feda edenlere, şerefle hizmet etmekten çok büyük gurur duydum. O gece ve sonrasında yaşadıklarımı, şahit olduklarımı ömrüm boyunca unutmayacağım." dedi.

Yaralılar vatan ve millet için kendilerini unuttu

Yıldız, yaralılardan durumu nispeten daha iyi olanların hep bir başkasını düşündüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Kendi yaralı olmasına rağmen bir an önce diğer yaralıların tedavi görmesini istiyorlardı. Ambulansa dahi binmeyi kabul etmeyenler vardı. 'Durumu benden daha ağır olan vardır.' diyerek kendisini kenara çeken, arka plana bırakan, yaralı olduğunu dahi söylemeyen gazilerimiz vardı. Çok metanetli duran şehit yakınlarımız vardı. Oğlu da yaralanan tedavi gören eşe kocasının şehit olduğunu söylediğimizde, hiçbir tepki vermeden, isyan etmeden, gözünden akan bir iki damla yaşla 'Allah rahmet etsin, vatan sağ olsun' diyen Anadolu kadınları vardı. O kadar ki kendilerini unutup F-16'ların Akıncı Üssünden kalkıp kalkmadığını soranlar vardı. 'Bırakın gideyim.' diyenler vardı. Canıyla uğraşırken bile bıraksak darbecilere müdahale etmeyi düşünen yaralılarımız vardı. Şahit olduğumuz bu olaylar bizi çok duygulandırdı. Biz de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık onlar için."

Hastaneye 60 civarında yaralının geldiğine ve 4 kişinin şehit olduğuna dikkati çeken Yıldız, o gece tam bir seferberlik yaşandığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖAkıncı Hava ÜssüHamdi Eriş Devlet Hastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz bir destandır
Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz bir destandır
"15 Temmuz Şehitler Köprüsü 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak"
"15 Temmuz Şehitler Köprüsü 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak"
Kaybolan çocuğu jandarma ekipleri buldu
Kaybolan çocuğu jandarma ekipleri buldu
"Polis yetiştirmeme engel olamayacaklar"
"Polis yetiştirmeme engel olamayacaklar"
Dışişlerinden Irak'taki Türk vatandaşlarına güvenlik uyarısı
Dışişlerinden Irak'taki Türk vatandaşlarına güvenlik uyarısı
Kentsel dönüşümü hızlandıracak birçok adım attık
Kentsel dönüşümü hızlandıracak birçok adım attık
Türkiye’de okuyan yabancı öğrenciler 15 Temmuz’u anlattı
Türkiye’de okuyan yabancı öğrenciler 15 Temmuz’u anlattı
'İnsanları kandırmak için birçok maske kullandılar'
'İnsanları kandırmak için birçok maske kullandılar'
'O gün hiç kimsenin kalbinde korku yoktu'
'O gün hiç kimsenin kalbinde korku yoktu'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ