'Durumu daha ağır olan vardır' diyerek yaralarını gizlemişler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin merkezi konumundaki Akıncı Hava Üssü'nde yaralananların getirildiği Kahramankazan ilçesindeki Hamdi Eriş Devlet Hastanesinin o günkü başhekimi Uğur Yıldız, 15 Temmuz gazilerinin o geceki kahramanlıklarını anlattı.

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevine atanan Dr. Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un 28 yıllık meslek hayatında yaşadığı en ilginç, en dramatik ve en şerefli görev gecesi olduğunu söyledi.

Terör olayları ve deprem gibi çeşitli kriz dönemlerinde görev yaptığını aktaran Yıldız, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarının çok farklı olduğunu dile getirdi.

O gece farklı bir duygu, farklı bir ortam olduğunu anlatan Yıldız, "Her şey olağanüstüydü. Bu ülke için canını feda edenlere, şerefle hizmet etmekten çok büyük gurur duydum. O gece ve sonrasında yaşadıklarımı, şahit olduklarımı ömrüm boyunca unutmayacağım." dedi.

Yaralılar vatan ve millet için kendilerini unuttu

Yıldız, yaralılardan durumu nispeten daha iyi olanların hep bir başkasını düşündüğünü belirterek şöyle devam etti:

"Kendi yaralı olmasına rağmen bir an önce diğer yaralıların tedavi görmesini istiyorlardı. Ambulansa dahi binmeyi kabul etmeyenler vardı. 'Durumu benden daha ağır olan vardır.' diyerek kendisini kenara çeken, arka plana bırakan, yaralı olduğunu dahi söylemeyen gazilerimiz vardı. Çok metanetli duran şehit yakınlarımız vardı. Oğlu da yaralanan tedavi gören eşe kocasının şehit olduğunu söylediğimizde, hiçbir tepki vermeden, isyan etmeden, gözünden akan bir iki damla yaşla 'Allah rahmet etsin, vatan sağ olsun' diyen Anadolu kadınları vardı. O kadar ki kendilerini unutup F-16'ların Akıncı Üssünden kalkıp kalkmadığını soranlar vardı. 'Bırakın gideyim.' diyenler vardı. Canıyla uğraşırken bile bıraksak darbecilere müdahale etmeyi düşünen yaralılarımız vardı. Şahit olduğumuz bu olaylar bizi çok duygulandırdı. Biz de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık onlar için."

Hastaneye 60 civarında yaralının geldiğine ve 4 kişinin şehit olduğuna dikkati çeken Yıldız, o gece tam bir seferberlik yaşandığını kaydetti.