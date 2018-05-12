Dürümlü katliamında yaşamını yitiren 16 kişi anıldı

Terör örgütü PKK mensuplarınca 12 Mayıs 2016'da Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında 15 ton patlayıcı yüklü kamyonun infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden 16 kişi için anma programı düzenlendi.

PKK’lı teröristlerin, Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbettikten sonra 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu 12 Mayıs 2016'da Dürümlü mezrasında infilak ettirdiği saldırıda yaşamını yitiren 16 kişi için, saldırının yıl dönümünde Tanışık Mahallesi'nde düzenlenen anma programında mevlit okundu, dualar edildi.

PKK'lı teröristlerin saldırısında yakınlarını kaybeden Şefik Yakar, yaptığı açıklamada, terör örgütünün yaptığı bombalı saldırıda şehit olan 16 kişiyi andıklarını söyledi.

Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu dile getiren Yakar, şöyle konuştu:

"Bu saldırıyı yapanları kınıyorum ve lanetliyorum. Bu katliam için söylenecek kelime bulamıyorum. Bu saldırı Diyarbakır'da olsaydı, 10 bin insan ölürdü. Ölünceye kadar bu acıyı unutmayacağız. Kaderlerinde bu varmış. Devlet büyüklerimiz bize destek oldu. Cumhurbaşkanımız bize manevi olarak destek oldu. Biz de Cumhurbaşkanımıza elimizden gelen desteği sunacağız. Hain teröre, hain Avrupa'ya ve Amerikaya karşı ne olursa olsun sonuna kadar Cumhurbaşkanımıza destek vereceğim. Terör örgütlerini kınıyorum ve lanetliyorum."

"Devlet inşallah bu terör örgütünü bitirecek"

Saldırıda dört amcasını ve yakınlarını kaybeden Musa Yakar da yakınlarının anma etkinliğine katılmak için Ankara'dan geldiğini belirtti.

Katliamın yıl dönümünde kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Yakar, "Katliamın acısı ilk günkü gibi taze. Bu acıyı bize yaşatanlardan bazıları yakalandı ve cezasını çekiyor. Bunun için devletimize teşekkür ediyoruz. 16 kişi az değil. Onlar her zaman kalbimizde yaşayacak." diye konuştu.

Yakar, terör örgütünün benzer birçok katliam yaptığını kaydederek, benzer katliamların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Devletin teröristlere karşı kararlı bir şeklide mücadele ettiğini vurgulayan Yakar, "Devlet inşallah bu terör örgütünü bitirecek. İnşallah bu terör örgütünden kurtulacağız." ifadelerini kullandı.

Anma programına, katliamda hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Dürümlü katliamı

Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbettikten sonra 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu 12 Mayıs gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmış, vatandaşların, köylerine almak istememesi üzerine kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını fark eden teröristler, patlayıcı yüklü kamyonu mezra girişinde infilak ettirmişti.

Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı. Patlamanın şiddeti kentin birçok ilçesinde hissedilmiş, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluşmuştu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı 36 çocuğun yetim, 8 kadının da dul kalmasına neden olmuştu.