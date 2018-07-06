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Dürümlü katliamı davasında sanığın telefon görüşmeleri incelenecek

Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasındaki terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Dürümlü katliamı davasında sanığın telefon görüşmeleri incelenecek

Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasındaki terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

06 Temmuz 2018 Cuma 15:42
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Dürümlü katliamı davasında sanığın telefon görüşmeleri incelenecek

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 23 kişinin de yaralandığı terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 17 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Burhan Taş ve avukatı hazır bulundu.

Taş, ifadesinde, patlayıcı yüklü bir araca öncülük etmediğini ileri sürerek, Dürümlü'de yaşanan patlamanın üzerinden uzun bir süre geçmesi nedeniyle o gün nerede olduğunu hatırlamadığını iddia etti.

Üzerine isnat edilen suçlamaları kabul etmeyen Taş, tahliyesini istedi.

Cumhuriyet savcısı hazırladığı mütalaasında ise sanığın üzerine isnat edilen suçun katalog suçlardan olması, suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve sanığın üzerine atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarı ile verilmesi beklenen cezayı dikkate alarak tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Sanık Taş'ın avukatı, savcının tutukluluk halinin devamı yönündeki mütalaasına katılmadığını belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Sanığın bir yıllık telefon görüşmeleri incelenecek

Mahkeme, sanık Taş'ın tutukluluk halinin devamına ve terör saldırısının gerçekleştiği yılda sanığın kullandığı telefon numarasından arayan ve aranan numaraları gösterir detay liste, arama yapılan baz istasyonlarının tespiti için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) müzakere yazılmasına karar verdi.

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Burhan Taş'ın hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 16 köylünün öldürülmesine ilişkin "kasten öldürmek" suçlarından 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ile "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçundan ise 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Dürümlü katliamı

Bingöl'ün Genç ilçesinde gasbedip 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu 12 Mayıs 2016 gecesi Yenişehir ilçesi Tanışık Mahallesi'ne getiren PKK'lı teröristler ile durumlarından şüphelenen köylüler arasında münakaşa yaşanmıştı. Vatandaşların, köylerine almak istememesi üzerine kamyonla Dürümlü'ye hareket eden ve köylülerce takibe alındıklarını anlayan teröristler, patlayıcı yüklü aracı mezra girişinde infilak ettirmişti. Patlamada, 16 kişi yaşamını yitirmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Patlamanın şiddeti kentin birçok ilçesinde hissedilmiş, olay yerinde 20 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğinde çukur oluşmuştu. Terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırı 36 çocuğun yetim, 8 kadının dul kalmasına neden olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Burhan TaşDürümlü Katliamı
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