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'Dur' ihtarına uymayan otomobillerden FETÖ şüphelileri çıktı

Edirne'de jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobillerde, 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

'Dur' ihtarına uymayan otomobillerden FETÖ şüphelileri çıktı

Edirne'de jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobillerde, 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

25 Eylül 2018 Salı 16:55
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'Dur' ihtarına uymayan otomobillerden FETÖ şüphelileri çıktı

Edirne'de jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobillerde, 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesi kontrol noktasında iki otomobile "dur" ihtarında bulundu. Ekipler, ihtara uymayarak kaçan araçları takibe aldı.

Sürücülerinin Yenicegörece köyünde bırakıp kaçtığı araçta bulunan T.K (34), M.K (37) N.K (37) ve M.K (37) gözaltına alındı.

İncelemede, Bank Asya'da hesabı bulunan şüphelilerden 3'ünün Bylock kullanıcısı da olduğu, M.K'nın ise FETÖ üyeliği suçundan tutuklu kaldıktan bir süre sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken, kaçan sürücülerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
EdirneFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖ
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