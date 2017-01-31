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'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı yaya öldü

Ankara'da, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan zanlıların bulunduğu otomobilin çarptığı yaya öldü.

'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı yaya öldü

Ankara'da, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan zanlıların bulunduğu otomobilin çarptığı yaya öldü.

31 Ocak 2017 Salı 14:29
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'Dur' ihtarına uymayan otomobilin çarptığı yaya öldü

Ankara'da, polisin dur ihtarına uymayarak kaçan zanlıların bulunduğu otomobilin çarptığı yaya öldü.

Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesine bağlı Şeyh Galip Caddesi üzerinde asayiş uygulaması yapan polis ekibi, 06 AC 9788 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İçerisinde biri kadın iki kişinin bulunduğu araç, "dur" ihtarına uymayarak kaçarken, yolun karşısına geçmeye çalışan Serdar Özdemir'e çarptı. Özdemir, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde esrar ve eroin ele geçirildi

Kazanın ardından Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan ve kimlikleri açıklanmayan iki zanlının aracında yapılan incelemede, poşetlenmiş halde esrar ve eroin ele geçirildi.

Otomobil, çekiciyle detaylı incelenmek üzere Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Kazada hayatını kaybeden Özdemir'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraKazaPolisAnkara Asayiş Şube Müdürlüğü
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