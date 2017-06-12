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'Dünyayı tatlandıracak'

AB tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan Antep baklavası bu bayram dünya sofralarını tatlandıracak.

'Dünyayı tatlandıracak'

AB tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan Antep baklavası bu bayram dünya sofralarını tatlandıracak.

12 Haziran 2017 Pazartesi 13:22
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'Dünyayı tatlandıracak'

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep mutfağının önemli lezzetleri arasında yer alan "Antep baklavası, bu bayram dünya sofralarını tatlandıracak.

Avrupa Birliği (AB) tarafından da tescil edilen ilk Türk ürünü olan "Antep baklavası"nın üretildiği Gaziantep'teki ustalarda bayram telaşı başladı. Bin bir emekle üretilen baklavanın siparişlerine yetişmek isteyen ustalar, 8 saat süren çalışma sürelerini 12'ye çıkarırken, işletmelerindeki personel sayısında da yüzde 50'ye yakın arttırdı.

Daha önceki bayramlarda olduğu gibi bölgenin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına baklava gönderen ustalar, bu bayram yurt dışından gelen talepleri de karşılamaya başladı. "Baklava kargonun ulaştığı" her yerde diyen ustalar, Ortadoğu ülkelerinden Avrupa ülkelerine kadar Antep baklavasının lezzetini yollamaya başladı.

Gaziantepli ustalar, sıcaklığı yaklaşık 40-45 dereceyi bulan üretim tesislerinde siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Katar'a da gidiyor Avrupa'ya da

Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş ise ramazanın 11 ayın sultanı olduğunu belirterek, bu mübarek ayda baklavacılar olarak işlerinin arttığını söyledi.

Bayram yaklaştıkça taleplerin daha da arttığını aktaran Aktaş, bir telefonla Türkiye'nin dört bir yanına baklava gönderdiklerini vurguladı.

Aktaş, yoğun sipariş aldıklarına işaret ederek, "Türkiye'nin her tarafına baklava gönderiyoruz. Yurt dışında da ağırlıklı olarak Katar, Suudi Arabistan, Almanya, ABD'ye yoğun ürün gönderiyoruz. Özetle kargo şirketlerinin ulaştığı her yere baklava da gidiyor." diye konuştu.

Damağın lezzetten yana yanılmayacağını anlatan Aktaş, Antep baklavasının diğerlerinden ayıran özelliklerden birinin, fıstık, yağın kalitesi ve hamurun inceliği olduğunu kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
UNESCOABAntep BaklavasıGaziantep
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