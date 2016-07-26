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'Dünyaya Türkiye'nin gerçek sahibi olduğunuzu gösterdiniz'

AB Bakanı Çelik, "Dünyada hiçbir halkın demokrasisine sizin kadar görkemli, sizin kadar cesur sahip çıktığı görülmemiştir. Siz, bütün dünyaya Türkiye'nin gerçek sahibi olduğunuzu gösterdiniz." dedi.

'Dünyaya Türkiye'nin gerçek sahibi olduğunuzu gösterdiniz'

AB Bakanı Çelik, "Dünyada hiçbir halkın demokrasisine sizin kadar görkemli, sizin kadar cesur sahip çıktığı görülmemiştir. Siz, bütün dünyaya Türkiye'nin gerçek sahibi olduğunuzu gösterdiniz." dedi.

26 Temmuz 2016 Salı 09:49
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'Dünyaya Türkiye'nin gerçek sahibi olduğunuzu gösterdiniz'

 Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine tepki gösteren vatandaşların, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki "demokrasi nöbeti" devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, ellerinde Türk bayraklarıyla Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bekleyen binlerce vatandaşa hitap etti.

"Sokaklara inenler tarihi bir destan yazdı" 

Bakan Çelik, geçmiş yıllarda halkın siyasal tercihinin yargı ve askeri vesayet eliyle yok sayıldığını belirterek, bunun artık mümkün olmayacağının 15 Temmuz itibarıyla bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

Çelik, 15 Temmuz darbe girişimini püskürtmek için sokaklara inen vatandaşların tarihi bir destan yazdığına değinerek, "Dünyada hiçbir halkın demokrasisine sizin kadar görkemli, sizin kadar cesur, sizin kadar şanlı sahip çıktığı görülmemiştir. Siz bütün dünyaya Türkiye'nin gerçek sahibi olduğunuzu gösterdiniz." dedi.

Milletin iradesini yok sayanların 15 Temmuz gecesi ortaya çıktığını ancak vatandaşların darbecilere karşı gösterdiği başarı ile Türkiye'nin asıl sahipleri olduklarını bütün dünyaya gösterdiğini anlatan Çelik, böylece demokrasinin daha da güçlendiğini ifade etti.

"Cumhurbaşkanımız halkıyla birlikte tankın karşısında durdu"

Seçilmiş iradenin üzerinde hiçbir gücün olmayacağına dikkati çeken Çelik, batı medyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında gerçeği yansıtmayan iddialara yer verildiğini dile getirdi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Bir kez daha görüldü ki, asıl diktatörlerin tankların arkasına saklanarak milletin iradesine saldıranlar olduğu ortaya çıktı. Bizim Cumhurbaşkanımız halkıyla birlikte tankın karşısında durdu. Dolayısıyla sizin yaptığınız iş, bütün dünyaya Türkiye'nin sahibi olduğunu göstermektir, halk iradesini zihinlere tekrar yazmaktır. Bu darbeciler, başlarında sapık bir din adamıyla askeri diktatörlük kurmak istediler. Bunlar hem İslam'ı hem de demokrasimizi kirletmeye kalktılar. Kendi halkına silah çektiler, askerimizi, polisimizi, vatandaşımızı şehit ettiler. Asker üniforması giyen katiller, asla Mehmetçik olamaz. Bunların adı ebediyen alçaklar, katiller sınıfına yazılacaktır."

Bakan Çelik, darbe girişiminde bulunanların hak ettikleri cezayı alacaklarından kimsenin şüphe duymaması gerektiğini sözlerine ekledi.

"FETÖ elebaşını tıpış tıpış teslim edecekler"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Soylu da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi için gereken çalışmaların hızla sürdürüldüğünü kaydetti.

Bu konuda endişe duyulmamasını isteyen Soylu, "Şimdi onlar ne yaptılar; ilk önce, Fetullah denilen psikopatı korumaya çalıştılar. Hiç merak etmeyin, tıpış tıpış verecekler. Türkiye'nin gücü olmadan bu coğrafyada oyun kurmak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2016 09:50
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFETÖCumhurbaşkanlığı KülliyesiAvrupa Birliği (AB) BakanıÖmer çelikSosyal Güvenlik BakanıSüleyman SoyluRecep Tayyip Erdoğan
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