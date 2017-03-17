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"Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü"nün temeli atılıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te açılması planlanan ''1915 Çanakkale Köprüsü''nün temeli, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın katılacağı törenle atılacak.

"Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü"nün temeli atılıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te açılması planlanan ''1915 Çanakkale Köprüsü''nün temeli, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın katılacağı törenle atılacak.

17 Mart 2017 Cuma 13:42
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"Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü"nün temeli atılıyor

"Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü" olma unvanını alacak ''Çanakkale 1915 Köprüsü''nün temeli, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile bazı bakanların katılacağı törenle atılacak.

Anadolu yakasındaki Lapseki'nin Şekerkaya ile Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasına yapılacak köprü, Çanakkale Boğazı'nın ilk, Marmara Bölgesi'nin de 5. asma köprüsü olarak hizmet verecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olan 2023'te açılması planlanan Çanakkale 1915 Köprüsü, tamamlandığında "dünyanın en uzun aralıklı köprüsü" olacak.

Trakya'dan Ege ve Akdeniz'e uzanan ulaşım hattında Çanakkale'yi Marmara Bölgesi'nde çok önemli konuma taşıyacak köprü, 10 milyar liranın üzerinde yatırımla hayata geçirilecek.

İki yakanın birbirine, kenar açıklıklarıyla kendisinin toplam uzaklığı 3 bin 860 metre ve viyadükleriyle 5 kilometre üzerinde olacak köprünün iki ayak arasındaki açıklığının ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023'ü taçlandırmak için 2 bin 23 metre olarak belirlendi.

"Dünya çapında proje" olarak nitelendirilen, 3 geliş ve 3 gidiş olmak üzere toplam 6 şeritten oluşacak köprünün temelinin atılacağı 18 Mart Cumartesi günü yapılacak etkinlik için Lapseki ilçesindeki Şekerkaya mevkisinde tören alan oluşturuldu.

Lapseki Kaymakamı Tahir Şahin, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile birlikte törenin gerçekleştirileceği alanda son hazırlıkları yerinde inceledi.

Köprünün temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile bazı bakanların katılacağı törenle atılacak.

Hayal gerçek oluyor

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarın Çanakkale'de tarihe tanıklık edecek olmanın gururunu yaşayacaklarını söyledi.

Yıllardır hayal olarak gördükleri, bölge için çok önemli olan ''1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü''nün temelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım tarafından atılacağını dile getiren Yılmaz, ''Yıllardır konuşulur ama hep hayaldi. Bölgemiz için çok önemli olan dünyanın en büyük köprülerinden bir tanesini yapıyoruz.'' dedi.

Yılmaz, iki ayak açıklığı 2 bin 23 metre olan viyadükleriyle 5 bin metre uzunluğunda olacak köprüyle birlikte ''Malkara-Çanakkale 101 kilometre otoyolu''nun da temelini atacaklarını vurgulayarak, ''İnşallah 2023 yılında da hep birlikte dünyanın en uzun ayak açıklığı olan köprünün açılışını hep beraber yaparız diye düşünüyorum'' diye konuştu.  

AA

Anahtar Kelimeler:
Dünyanın En Uzun Aralıklı KöprüsüLapsekiŞekerkayaÇanakkale 1915 KöprüsüSütlüce mevkisiRecep Tayyip Erdoğan
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