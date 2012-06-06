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Dünyanın en büyük halk üniversitesi İSMEK

Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nın (İSMEK) 15. Genel Sergi ve Festivali'nin açılışını yaptı.

Dünyanın en büyük halk üniversitesi İSMEK

Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nın (İSMEK) 15. Genel Sergi ve Festivali'nin açılışını yaptı.

06 Haziran 2012 Çarşamba 09:05
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Dünyanın en büyük halk üniversitesi İSMEK

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Feshane Uluslararası Fuar Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları'nın (İSMEK) 15. Genel Sergi ve Festivali'nin açılışında yaptığı konuşmada, İSMEK'in kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, bu kursları 1996'da 3 merkezde 3 branşta 141 kursiyerle başlattıklarını hatırlattı.

O dönemde başlattıkları bu mütevazı girişimin bugün İstanbul'un 38 ilçesinde 228 kurs merkezinde süren, kurumsallaşmış bir yapıya dönüşmüş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, 181 farklı branşta 216 bin kursiyerin devam ettiği İSMEK kurslarının mezun sayısının 1 milyon 400 bine ulaştığını kaydetti.
Emine Erdoğan, kurs ve katılımcı sayısı, eğitimci branşı, çeşitliliği, ortaya konan eserlerin kalitesi ile İSMEK'in adeta dünyanın en büyük halk üniversitesi haline geldiğini belirterek, ''Önümüzdeki dönemde İSMEK modelinin Orta Asya'dan Afrika'ya kadar dünyanın her yerinde ihtiyaç duyulan her bölgeye, her topluma, her ülkeye uyarlanacağına da inanıyorum'' dedi.
Emine Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve beraberindekiler, daha sonra İSMEK kursiyerlerinin eserlerinden oluşan sergiyi gezdi.
Sergide, aralarında resim, takı tasarımı, ebru, minyatür, desen tasarımı, model gemi yapımının da bulunduğu 181 branşta bir yıl boyunca üretilen ürünlerden seçme eserler görülebiliyor.

AA

Son Güncelleme: 06.06.2012 01:06
Anahtar Kelimeler:
İSMEK
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