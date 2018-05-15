Dünya turuna çıkan kruvaziyer Kuşadası'nda

Dünya turuna çıkan Malta bayraklı Azamara Journey gemisi, 850 yolcusuyla Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Ege Port Limanı'na yanaştı.

Dubai Limanı'ndan çıkış yapan Azamara Journey, 102 günlük dünya turu programının 14'üncü durağında sabah saatlerinde Ege Port Limanı'na demirledi.

Gemiden inen çoğunluğu İngiltere ve ABD vatandaşı turistleri, halk oyunları ekibi karşıladı.

Yolcuların bir bölümü tur otobüsleriyle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ne geçerken kent merkezini gezenler çarşıda alışveriş yapmayı tercih etti.

"Bu sektörde yakın zamanda kuvvetli bir toparlanma olacağının göstergesidir"

Azamara Journey yolcuları için bugün Efes Antik Kenti'nde klasik müzik konseri verilecek. Gemi, konser programının ardından gece saatlerinde turun bir sonraki durağı olan Rodos Adası'na hareket edecek.

Gazetecilere açıklama yapan Ege Port Liman Müdürü Aziz Güngör, geminin tur kapsamında 27 ülkede 60 limana uğrayacağını söyledi.

Dünya limanları arasında Kuşadası'nın da yer almasının Türkiye adına gurur verici olduğunu vurgulayan Güngör, "Bu zorlu günlerde bu geminin limana yanaşması Türkiye'ye olan güvenin pekiştirilmesi ve bu sektörde yakın zamanda kuvvetli bir toparlanma olacağının göstergesidir." dedi.

Geçen sezonun kötü geçtiğini anımsatan Güngör, kruvaziyer turlarının 2 yıllık planlandığını, sektördeki asıl toparlanmanın 2020 yılında olacağını ifade etti.

"Gerçekten çok heyecanlıyım"

Gemiyle seyahat eden ABD vatandaşı Kristine Giotto, Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Gerçekten çok heyecanlıyım. Muhteşem Yüzyıl dizisini izliyordum. Türkiye'nin tarihini görmüştüm. Çok ilginç ve çok güzel gelmişti. O yüzden de buradayım diyebilirim." diye konuştu.

Tayvanlı Kathy Hu ise Türkiye'yi çok sevdiğini belirterek, "Harika bir yer. Özellikle tarihini çok seviyorum. Bu turdan sonra 7 gün daha Türkiye seyahati yapmayı planlıyorum." dedi.

Azamara Journey ile dünya turunun kişi başı ücretinin ise 100 ile 120 bin dolar arasında değiştiği belirtildi.