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Dünya Suruç'taki terör saldırısını kınadı

ABD, Katar, Mısır ve Pakistan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dünya Suruç'taki terör saldırısını kınadı

ABD, Katar, Mısır ve Pakistan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

21 Temmuz 2015 Salı 07:06
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Dünya Suruç'taki terör saldırısını kınadı
WASHINGTON / DOHA/KAHİRE  - Suruç'taki terör olayı, dünya devletleri tarafından kınandı. ABD, Pakistan, Katar ve Mısır'dan kınama mesajları yayımlandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby,  Suruç'ta düzenlenen terör saldırısıyla ilgili basın bildirisi yayınladı.

Kirby, “ABD, Suruç'da düzenlenen ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesine, çok daha fazla kişinin yaralanmasına sebep olan terör saldırısını kınıyor” ifadesini kullandı.

Saldırıda hayatını kaybeden kurbanların ailelerine başsağlığı dileyen Kirby, yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını dilediklerini kaydetti.

Kirby, "ABD, önemli bir NATO üyesi ve DAEŞ'e karşı verdiğimiz mücadelede önemli bir ortağımız olan Türkiye ile dayanışma içinde olmaya devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Katar ve Mısır'dan kınama

Arap dünyasının iki önemli ülkesi Katar ve Mısır, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Doha'nın "mücrim" saldırıyı "şiddetle kınadığı" ve reddettiği vurgulandı.

Katar'ın, güvenliğini karıştırarak masum insanlarını terörize etmeye çalışan eylemler karşısında ve sınır güvenliğini sağlamak için alacağı tüm önlemlerine destek için kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında durduğu belirtildi.

Doha'nın tüm form, gerekçe ve açıklamalara rağmen şiddet ve terörizmi reddettiği ifade edilen açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerine yer verildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bedr Abdulati tarafından yapılan yazılı açıklamada da "Mısır, dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen ve masum insanları hedef alan tüm terör eylemlerini kınamaktadır" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Mısır, tüm dünya ülkelerinin, terörün kökünün kurutulması için omuz omuza vererek net ve güçlü bir duruş sergilemesinin gerekli olduğunu ifade etmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Pakistan

Pakistan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadı. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın terörün her formuna şiddetle karşı olduğu belirtilerek şöyle denildi:

"Kardeş ülke Türkiye'nin Şanlıurfa ilinin Suruç bölgesinde gerçekleştirilen ve birçok kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırı sonucu yaralananların  bir an önce sağlığına kavuşmasını dilerken dualarımız saldırıya maruz kalanların aileleriyledir.  Pakistan, terörün her şekline tavizsiz şekilde karşı durmaktadır. Kardeş Türk halkı ve hükümetine acıların hızlıca telafi edilmesi için en içten dileklerimizi iletiyoruz." 

AA

Son Güncelleme: 21.07.2015 07:21
Anahtar Kelimeler:
Dünyaönce VatanSuruçTerör Saldırıs
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