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"Dünya şampiyonu olan güreşçimizi tebrik ediyorum"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Dünya şampiyonu olan güreşçimizi ve şampiyonada madalya kazanan bütün güreşçilerimizi de tebrik ediyorum. Kırkpınar Yağlı Güreşler ve ülkemizin dört bir yanında yapılan diğer güreş türlerini yaşatan sizlersiniz." dedi.

"Dünya şampiyonu olan güreşçimizi tebrik ediyorum"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Dünya şampiyonu olan güreşçimizi ve şampiyonada madalya kazanan bütün güreşçilerimizi de tebrik ediyorum. Kırkpınar Yağlı Güreşler ve ülkemizin dört bir yanında yapılan diğer güreş türlerini yaşatan sizlersiniz." dedi.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 16:21
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"Dünya şampiyonu olan güreşçimizi tebrik ediyorum"

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Biz bir pehlivan değiliz ama ben de siyasetin başpehlivanı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gölgesinde yürüyen bir beni ademim." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Geleneksel Yağlı Güreş müsabakasını izledi.

Nazmi Avluca Futbol Sahası ve Açık Hava Spor Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Bozdağ, Çorum'da olmaktan ve Çorumluların seyrine sunulan er meydanında bulunmaktan onur duyduğunu belirtti.

Çorum'un ata sporu olan güreşe büyük hizmetler verdiğini anlatan Bozdağ, "Dün Çorum'da Mahmut Atalay'ları Hamit Kaplan'ları, Çitlili Kazım'ları yetiştiren, Türk güreşine bu yiğitleri armağan eden Çorumlular bugün de geçmişte olduğu gibi güreş sporuna Tevfik Kış'ları, Nazmi Avluca'ları, Ahmet Peker'leri, Fatih Erdin'leri, Selim Kozan'ları katmış ve daha nicelerini katmaya adaydır. Onun için Çorumluları güreş sporuna sahip çıktıkları için kutluyorum." diye konuştu.

Ata sporu güreşe sahip çıktığı için Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü'ye de teşekkür eden Bozdağ, şöyle devam etti:

"Ata sporumuzu yaşatmak, belediyelerimizin, spora değer veren insanlarımızın, hükümetimizin, hepimizin ortak görevidir. Türk milleti sadece belli alanlarda değil, aynı zamanda sporda, siyasette, ilimde, sanatta pek çok alanda başarılı olduğu gibi güreş sporunda da büyük başarıları ortaya koydu. Daha dün yapılan dünya şampiyonasında bu yiğitlerin arasından dünya şampiyonları çıktı. Dünya şampiyonu olan güreşçimizi ve şampiyonada madalya kazanan bütün güreşçilerimizi de tebrik ediyorum. Kırkpınar Yağlı Güreşler ve ülkemizin dört bir yanında yapılan diğer güreş türlerini yaşatan sizlersiniz. Bizler de dualarımızla ve devletimizin imkanlarıyla bu sporu yaşatmaya devam edeceğiz. Biz bir pehlivan değiliz ama ben de siyasetin başpehlivanı Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gölgesinde yürüyen bir beni ademim. Onun için Türkiye'nin lideri, pehlivanların pehlivanı, ustası Sayın Cumhurbaşkanımızın da her birinize selamlarını ve saygılarını iletiyorum."

Sporculara başarılar dileyen Bozdağ, daha sonra AK Parti Bayat İlçe Kongresi'ne katılmak üzere alandan ayrıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Bekir BozdağDünya şampiyonu Olan GüreşçimizGüreş9. Geleneksel Yağlı Güreş Müsabakası
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