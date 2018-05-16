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'Dünya, Müslümanları görmezden geliyor'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Dünya, Müslümanları görmezden geliyor özellikle Filistin'deki Müslümanların hayat hakkını, hukukunu görmezden geliyor. Bu esasında insanlık adına utanç verici bir durumdur.' dedi.

'Dünya, Müslümanları görmezden geliyor'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Dünya, Müslümanları görmezden geliyor özellikle Filistin'deki Müslümanların hayat hakkını, hukukunu görmezden geliyor. Bu esasında insanlık adına utanç verici bir durumdur.' dedi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:14
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'Dünya, Müslümanları görmezden geliyor'

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, Diyanet Televizyonu'ndaki "Bereket Vakti" isimli sahur programına konuk oldu.

Vatandaşların, ramazan ayını tebrik eden Erbaş, "Milletimizin oruç, Kur'an ayını, dua, tövbe ve istiğfar ayı olan bu mübarek ayını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Erbaş, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlardan dolayı ramazan ayına buruk girdiklerini dile getirerek "Ramazan sevinci dedik ama ramazan ayına üzüntü ile girdik. Filistin'de 60 kardeşimiz şehit oldu. Biz onların hepsine Rabbimden rahmet diliyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'deki katliamına dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"Dünya, Müslümanları görmezden geliyor özellikle Filistin'deki Müslümanların hayat hakkını, hukukunu görmezden geliyor. Bu, esasında insanlık adına utanç verici bir durumdur. Masum insanların üzerine ateş açmak, onları bilerek ve kasten öldürmek, insanlık suçudur. Bizim yüreğimiz yanıyor, birileri de sanki bundan zevk alıyor. Dilimden bunların dökülmesi dünyanın Filistin'deki bu olaya bakışından kaynaklanıyor. Oradaki insanların bir soykırıma tabi tutulması, bunu söylememizi gerektiriyor."

"Hak ve batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edecek"

Erbaş, hak ve batıl mücadelesinin kıyamete kadar devam edeceğini belirterek, "Önemli olan bizim nerede durduğumuzdur. Hangi tarafta durduğumuzdur. Bizim duruşumuz, tıpkı Filistin'de o zalimlerin, hainlerin kurşununa göğsünü siper eden ve tüm Müslümanlar adına nöbet tutan oradaki Müslüman kardeşlerimiz gibi. Onlar nasıl çizgilerini belirlemişler, bulundukları yeri belirlemişler. Biz de onların yanında duruşumuzu ilelebet sürdüreceğiz." dedi.

Ramazan ayının müminlerin ruhlarının temizlenmesi, günahlarının affedilmesi için bir fırsat olduğuna işaret eden Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ramazan ayı, Kur'an ayıdır. Kur'an bizim her şeyimiz, Allah resulü Efendimizin en büyük mucizesidir. Kur'an bizim hayat rehberimiz, Kur'an bizim ibadetlerimizi, inanç esaslarımızı öğrendiğimiz yüce bir kitaptır. Ramazan aynı zamanda tövbelerin kabul olunduğu, ilk on günü rahmet, ikinci on günü mağfiret ve son on günü cehennem azabından kurtuluşumuza vesile olacağını Peygamberimizden öğrendiğimiz bir ay, dolayısıyla bu ayın her dakikasını, her saatini bir fırsat bilip müminlerin, Müslümanların değerlendirmesi gerekir."

"Çocuklarımızı Allah resulünün istediği çizgide yetiştirmeliyiz"

"Çocuklarımız sahurun o güzelliğini yaşasınlar. Karakterleri oluşurken, zihinlerinin bir köşesinde sahurun ne olduğu, ramazanın ne olduğu bu şekilde yerleşmiş olsun. Onlar bize Rabbimizin emanetidir ve onları en güzel bir şekilde yetiştirmeliyiz. Manevi eğitimlerini Allah resulünün istediği çizgide onlara vermeliyiz. Biz İslam'ı yaşayan insanlar olarak çocuklarımıza buluğ yaşına gelinceye kadar temel İslami bilgilerini vermeliyiz."

Bir günde 6 milyon ekmeğin çöpe atıldığına dikkati çeken Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, bu yıl ramazanın temasını "İsraf Olmasın" şeklinde belirlediklerini anımsattı. Erbaş, bu çerçevede ekmek israfından, zaman israfına varıncaya kadar konuyla ilgili farkındalık oluşturmak için ülke genelinde çalışmalar yapacaklarını bildirdi.

Erbaş, Kur'an-ı Kerim'de israf edenlerin, "şeytanın kardeşi" olarak tanımlandığını hatırlatarak, "Bu ayet-i kerime israf etmenin çok büyük bir yanlış, çok büyük bir haram olduğunu çarpıcı bir şekilde bize anlatıyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
İSRAİLAli ErbaşBereket Vakti
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