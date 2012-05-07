Dünya liderleri, Hollande'ı kutladı

Dünya liderleri, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 52'sini alarak Fransa'nın yeni lideri olan François Hollande'ı kutladı.

ABD Başkanı Barack Obama, Hollande'ı arayarak seçimde kazandığı başarıdan dolayı tebrik etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın Hollande'ı Mayıs sonunda Maryland'deki Camp David'de yapılacak G-8 zirvesinden önce Washington'a davet ettiği belirtildi.

Hollande'ın ay sonunda Chicago'da yapılacak NATO zirvesine de katılması bekleniyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Hollande'ı arayarak en kısa zamanda Almanya'yı ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

Merkel, seçimi kaybeden eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yakın arkadaşıydı. Avro bölgesindeki borç krizinde işbirliği içinde çalışan iki lidere "Merkozy" ismi takılmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ise avro bölgesindeki borç krizi başta olmak üzere Avrupa Birliği politikaları konusunda Fransa ile yakın işbirliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Hollande'ın yemin töreninden sonra ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yapması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı David Cameron ve İtalya Başbakanı Mario Monti de Hollande'ı arayarak seçimdeki başarısından ötürü tebrik etti.

İspanya'da muhalefetteki Sosyalist Parti lideri Alfredo Perez Rubalcaba ise Hollande'ın başarısını Avrupa solcuları için büyük bir zafer olarak niteledi ve "Avrupa'nın ekonomik politikasını değiştirmek için artık Fransa'da bir müttefikimiz var" dedi.

Hollande'ın cumhurbaşkanı seçilmesinin Fransa ile Çin arasındaki ilişkilerde önemli bir değişikliğe yol açması beklenmezken, iki ülke ilişkilerinde belirsizlik süreci yaşanmasına yol açabileceği belirtiliyor.

Çin'de yayımlanan Global Times gazetesi, François Hollande ile iki ülke ilişkilerinde bir değişim beklenmediğini yazarken, yeni Fransız cumhurbaşkanının solcu bir lider olarak insan hakları gibi hassas konuları gündeme getirebileceğini ve bunun da iki ülke ilişkilerinde sıkıntı yaratabileceğine dikkati çekti.

Çin hükümetinden Hollande'ın seçim galibiyetiyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Japonya da Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı François Hollande'ın ekonomik politikasına AB'nin tepkisini "yakından izleyeceğini" bildirdi.

Japon hükümet sözcüsü Osamu Fujimura, Hollande'ı seçim başarısından ötürü tebrik ederek, Avrupa'da krizin henüz bitmediğini söyledi.

Avrupa ekonomisindeki gelişmelerin Japon ekonomisini önemli şekilde etkilediğini söyleyen Fujimura, Hollande'ın politikalarıyla ilgili Avrupa'daki tartışmaları yakından izleyeceklerini kaydetti.

