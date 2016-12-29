banner70
29 Aralık 2016 Perşembe

Tarihi Galata Köprüsü kaldırıldı İDO'DAN İPTAL İstanbul'da güvenlik toplantısı Vatandaşlardan tepki İstanbul'daki terör saldırısında... Soylu: 29 şehidimiz var İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği... İstanbul'da sis etkili oldu İDO'dan sefer iptali İstanbul'daki şoförlere "Toplu... Bakan Arslan: 20 Kasım'da Mahmutbey... Vodafone 38. İstanbul Maratonu düzenlendi. Aysel Yakupoğlu gönülleri fethediyor Beyza Durmaz Sen N'aptın? Orhan Gencebay sevgisi bu kadar olur
Eğitime kar engeli Meteorolojiden 5 il için uyarı Şehit polisin cenazesi defnedildi Kar yağışı geliyor Milli yas ilan edildi 25 bin yeni korucu alınacak Çipli kimlikler için başvurular başlıyor Kar yağışı geliyor Çipli kimlikler için başvurular başlıyor PKK'ya darbe Şirvan'daki maden ocağında 6 gözaltı Terör operasyonları sürüyor Cezaevinin yerine okul yapılıyor Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta... Hakkari'de terör saldırıları:...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırılar... Başbakan Yıldırım: Türkiye-Rusya... Terör olaylarına ortak tepki Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Olay... 'Şehitlere Saygı ve Milli Birlik... Şehitlerimize ilk tören Türk milleti meşum ve melun oyunları... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık tek taraflı... Bakan Müezzinoğlu: Son noktayı her... Adana'da özel öğrenci yurdunda... AB, Türkiye'nin mücadelesini anlayamadı 10 KASIM GÜNEŞİ Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazi'nin... ABD Genelkurmay Başkanı Dunford Ankara'da
"Anayasa teklifinde yeterli tartışma... "MHP, anayasa paketine destek vermeyi... "Gönlüm yepyeni konsensüslü bir anayasa... "Ekonomiye yılda 40 milyon lira katkı... Anayasa görüşmelerinde 48 saatlik mesai AK Parti'den 'Cumhurbaşkanlığı... Pervin Buldan ifade verdi Başbakan Yıldırım: Terörle mücadele... Kılıçdaroğlu'ndan Putin'e... 'AK Parti ve MHP'den fire olmayacağı... Başbakan Yıldırım: Türkiye'nin... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:... Bahçeli: İlişkiler terörizme kurban... TBMM anayasa değişikliği teklifi için... "Bütçe yasalaşmadan geçerliliğini...
Sisi Mısır halkından 6 ay süre istedi İsrailli bakandan Obama yönetimine eleştiri ABD, PYD/PKK'ya askeri yardıma hız... Nepal'de fil sürüsü köye saldırdı Türkiye ile Rusya anlaştı Trump 'kendisine' teşekkür... İran'da Sünni alim tutuklandı Kuzey Kore lideri yeni yıl kutlamalarını... Gazzeli işçilerden 'abluka'... Doğum gününe binlerce kişi katıldı "Türkiye Müslüman ülkelere ilham kaynağı... Pakistan'da 12 kişi sahte içkiden... Irak'ta 13 yılda 455 gazeteci öldürüldü Bulgaristan'da 32 yıl önce ölen... Moldova'da Cumhurbaşkanlığı binasındaki...
Konut Fiyat Endeksi ekimde arttı 100 milyon liralık kredi iki haftada... EPDK'dan 9 şirkete ceza Üreticinin sütüne 6 kuruşluk artış '2017'de Türkiye'den daha... İlk Günkü Gibi Yepyeni Arabalar İçin "Türkiye yüksek gelirli ülkeler sınıfına... 'Ilgaz'ı dize getiren'... Yıldırım'ın girişimiyle İzmir... 3 yabancı banka Türkiye için kapıda 2016 dev projelerin yılı Borsa haftaya yükselişle başladı BMW Çin'deki 193 bin aracını geri... Otokar 'zırhlı'da hız kesmedi 'Spot elektrikteki dalgalanma zam...
ONUN SEVGİSİNİ DE SÖKEBİLİR MİSİNİZ... 'KANLI NOEL”İN 53. YILI ANALARIN FERYATLARI, ÜLKEMİN GÖZYAŞLARI… Dünya devi uzman firma uyarıyor! Şehitlerimizi uğurluyoruz Edirne'de 120 yabancı uyruklu yakalandı Hamsi yüzde yüz zamlandı FETÖ tutuklusuna 2 milyonluk arsa gelirinin... Darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki... "Üzülerek söylüyorum kültür sanatta... Tunceli'de çatışma İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama "Aşırıcılığın İslam ile hiçbir... Ankara merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu Diyarbakır'da 11 köyde sokağa...
Ertuğrul Sağlam Kayserispor yolunda Futbol sahası kayak pistine dönüştürüldü Rus yetkililerden doping itirafı Galatasaray'ın vazgeçilmezi yine... Beşiktaş'ın vazgeçilmez ismi Darüşşafaka Doğuş'ta transfer Fenerbahçe ara vermedi Medipol Başakşehir'de hedef 4'te... Türk boksunda 'Küba' modeli Güreşte 2016 ilklerin yılı oldu Galatasaray devre arasına mutlu giriyor Ronaldo'nun Suriyeli çocuklar için... 'İlk hedefimiz yarışmacı sporcu... Beşiktaş tatile galibiyetle girmek istiyor Sivasspor galibiyet serisini sürdüremedi
Kozmetik ürünler gebelikte zararlı Estetik Operasyon Ebola'ya karşı yeni aşı üretildi Torun büyütenler daha uzun yaşıyor Probiyotiklerin Bağırsak Florası Üzerindeki... Anne adaylarına kış aylarında kapalı... Zaman içerisinde dermacol etkisi ve cilde... 'Anne kanalıyla geçen hastalıklar... 'Türkiye Hepatit B'de orta... Kan testiyle kalp krizi riski tespit edilebiliyor Türkiye'de 500 Göçmen Sağlık... Mesanesinden binden fazla taş çıktı Koşma beyin bağlantılarını güçlendiriyor 'İnternet bağımlılığı ruhsal... KANSER HASTALARININ DESTEKLEYİCİ TEDAVİLERİ...
İÜ'de 2 buluşun patenti alındı Kanser hücrelerini yok eden 3 bileşik... Bu yıl 133 yeni canlı türü keşfedildi NASA lazer ışınıyla kutupları inceleyecek Araştırmacılar 230 yıllık tanıyı... Cassini Satürn'ün uydusu Pandora'yı... Bilim adamları diş döken dinozor türü... 'Cep'ten internet kullanımı... Kesintisiz iletişim için 44,5 milyar... Çin karbon emisyonu izleme uydusu fırlattı Uber'in sürücüsüz aracı kural... 4,5G'li abone sayısı 3G'lileri... Denizin 106 metre altında 4,5G hizmeti... 'Mini uydu'larını fırlatacakları... Hücrelerin yeniden kurgulanması yaşlanma...
41 DÜŞ 41 HOCA MAŞALLAH DEDİRTTİ... FD MEDYA YENİ YILI KUTLADI... Yerli filmler zirvede Kültür sanat dünyasında kayıplar... Khotivari'den "Cicili Bicili" gelecek Mozart'ın hayatı 'parmak ucunda'... George Michael hayatını kaybetti ‘Aysun Kaya' Sokak çocuğu ile röportaj 'The Net' 6 Ocakta vizyona girecek 'Bizi bize bıraksınlar, dünyayı... Bu hafta 10 film vizyona girecek Harun Kolçak yeniden hayranlarıyla buluştu Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel... Saraybosna camilerinin asırlık seccadeleri
Snapchat fenomeni ününe ün katıyor Emre Aydın Trump Cadde'de Tan Taşçı İstanbul'u sallayacak TSK'nın Ersan Er'i milyonların... Rihanna'nın ödüllü ayakkabısı Gece Yolcuları'ndan konser Dünya starından hayranlarına sürpriz Ayşegül herkesi Leyla etti Leman Sam ihtişamıyla geliyor Aydilge'nin büyük rekoru Selçuk Balcı sizlerle Şebnem'le Ferah'layacaksınız Elif Kaya'yı öve öve bitiremedi Ziynet Sali İlyas'ı yalnız bırakmadı Nasıl Yani? galası'nın maneviyatı...

Dünya devi uzman firma uyarıyor!

“Asansör ve yürüyen merdiven seçimi ciddi ve hayati bir iştir…”

29 Aralık 2016 Perşembe 03:12
Bu haber 592 kez okundu
Dünya devi uzman firma uyarıyor!
Asansör ve yürüyen merdivenleri denetleyen bir kuruluş olan Hollandalı Liftinstituut, 80 yıllık tecrübesiyle, dünyanın dört bir yanındaki asansör ve yürüyen merdivenlerin Avrupa ve Dünya standartlarına uygunluğunu kontrol ediyor. Sektörünün lider ve öncü firması Liftinstituut, başta büyük bina ve yapılar olmak üzere tüm karar verici ve kullanıcıları uyarıyor:

DİKKAT! ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN SEÇİMİ CİDDİ VE HAYATİ BİR İŞTİR!

İŞTE ASANSÖR SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER...

Dünya devi denetleme kuruluşu Liftinstituut, asansör ve yürüyen merdivenlerin seçim, montaj ve periyodik bakım süreçleriyle ilgili tüm karar vericileri ve kullanıcıları uyardı. Liftinstituut, 80 yıldır faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluş olarak kılavuz hazırladı ve güvenli asansörün özelliklerini sıraladı:

- Asansörlerde can kaybına, yaralanmaya ve maddi hasara neden olabilen üzücü kazalara zemin hazırlamamak adına, asansörler mutlaka yasal mevzuatlara ve standartlara uygun olmalı. Standart ve yönetmeliklerin amacının, muhtemel kaza risklerini önlemek olmadığı unutulmamalı.

- Asansörler; proje ve uygulama tasarımı aşamasından imalatına, imalatından bakım aşamasına, bakımından periyodik kontrol aşamasına kadar kontrol edilmeli. Üretimi; kanun, tüzük, yönetmelik ve standartlara uygun olarak yapılmalı.

BELGELERİ TAM OLMALI

- Sistemlerin kurulması, eğitimlerin, tasarımın, uygulama yönetiminin, kurulum ve teslim sürecindeki son kontrollerin tarafsız ve bağımsız bir kuruluş tarafından kontrol edildiğinden ve belgelendirildiğinden emin olunmalı.

- Zamanla ortaya çıkabilecek ve kazalara neden olabilecek mekanik hasar, aşınma ve paslanma gibi risklere karşı her yıl asansör kontrolleri yaptırılmalı. Ayrıca aylık bakımlar da yıl içinde belirlenen periyotlarda yapılmalı. Bakım firmasının bu işi yapabilecek yeterlilikte olduğunu gösteren CE Uygunluk Belgesi ve TSE hizmet yeterlilik belgesi istenmeli.

FREN SİSTEMİNE VE KUYUYA DİKKAT!

- Asansör kazalarının en önemli nedenlerinden biri fren sisteminden kaynaklanan sorunlar oluyor. Bu nedenle fren sistemleri sürekli kontrol edilmeli, bakımları yapılmalı.

- Asansör kuyuları güvenlik açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle asansör kuyuları güvenli bir şekilde tasarlanmalı, kesinlikle yanıcı maddeler bulundurulmamalı.

- Yük asansörlerinde dengesiz koyulan yükler kazalara neden olabiliyor. Bu nedenle yükler, kabine dengeli ve düzgün bir şekilde konulmalı. Yük sisteminin dengeli olup olmadığı ve çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli.

KURTARMA YÖNERGELERİNİ OKUYUN

- İç kapısı olmayan kabinler; özellikle oyuncak, tekerlekli sandalye, bebek arabası kullanan kişiler ve çocuklar için büyük risk taşıyor. Bu nedenle, mümkün olduğunca iç kapısı olan asansörler tercih edilmeli. İç kapısı olmayan kabinlerde ise kabin ile duvar arasına insan ve eşyaların sıkışmasını önlemek için ışın perdesi veya eşik kontağı konulmalı.

- Herhangi bir yangın veya deprem sırasında asansör kullanılmamalı, yangın merdivenleri tercih edilmeli. Asansör boşluğunda kesinlikle yanıcı maddeler bulundurulmamalı.

- Ara katlarda kabin içinde mahsur kalan kişiler, kurtarma yönergelerine uyularak bilinçli bir şekilde kabinden çıkarılmalı. Bu nedenle kurtarma işlemi makine - motor grubu üzerindeki el freni yardımıyla ve kurtarma eğitimi almış kişiler tarafından yapılmalı.

KABİN KAPISINDA IŞIN PERDESİ

- Otomatik kapılı asansörlerde, kapının giriş - çıkış sırasında kullanıcıları sıkıştırması riskini ortadan kaldırmak için ışın perdesi konulmalı. Işın perdesinin çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilmeli.

- Asansörün kullanımında sakıncalı bir durum görülmesi halinde, asansörün enerjisi kapatılmalı ve yetkili servisi dışında kimse müdahale etmemeli.

Asansör ve yürüyen merdivenlerin proje tasarımından imalatına, bakımından periyodik kontrol sürecine kadar tam kapsamlı denetim hizmeti sunan Liftinstituut’ün danışmanlık şirketi Liftinstituut Solutions’ın Türkiye Bölge Müdürü Süleyman Özcan, asansör ve yürüyen merdivenleri belgelendirmenin ötesinde bir iş yaptıklarını vurgulayarak, “İnşaat sektörünün parlayan yıldızı Türkiye’de, asansör ve yürüyen merdivenleri belgelendirmenin çok ötesinde geniş bir danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Trafik analizi, uygun ekipman seçimi, montaj, teknik destek ve sonrasında doğru ürün kullanımı, ürünün kontrolleri ve iş planı takibini sürekli olarak sürdürüyoruz. Liftinstituut Solutions olarak, bağımsız ve doğru uygulama anlayışıyla, asansör ve yürüyen merdivenlerin onlarca yıllık kullanım süresi boyunca servis hizmetlerini en doğru şekilde destekleme hizmeti veriyoruz.” dedi.

LIFTINSTITUUT HAKKINDA

DÜNYA DEVİ, BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ BİR DANIŞMANLIK FİRMASI: LIFTINSTITUUT

Liftinstituut, 2002 yılında Hollanda sınırları dışındaki ilk ofisini Türkiye’de açtı. Geçen 10 yıllık süreçte kurum, Türkiye’de yüzlerce asansör komponentini belgelendirdi. Ayrıca bazı asansör firmalarını da Asansör Yönetmeliği kapsamında montaj ve piyasaya arz konusunda yetkilendirdi. Liftinstituut tarafından sertifikalandırılan ve AB sınırları içerisinde serbest dolaşım hakkı kazanan onlarca Türk malı, Avrupa’daki rakipleri ile yarışır hale geldi.

Liftinstituut, Mart 2009’da ANSI (Amerikan Ulusal Standartları Enstitüsü) tarafından AECO (Akredite Asansör Yürüyen Merdiven Belgelendirme Organizasyonu) olarak atandı. Böylece, Liftinstituut Kuzey Amerikan asansör pazarında da aktif rol almaya başladı. Avrupa ve Asya’da üretilmiş birçok marka ve ürün, ABD ve Kanada’da satılmak üzere Liftinstituut tarafından test edildi ve onaylandı.

Avrupa Standardizasyon Komitesi’ne (CEN) üyeliği bulunan, aynı zamanda Kuzey Amerika’daki AECO’nun ve asansörlere CE Belgesi veren ilk NOBO’lardan olan Liftinstituut; sadece asansör ve yürüyen merdivenler hakkında hükümetlere, mimarlara, inşaat sektörüne ve bina sahiplerine denetleme hizmeti sunuyor.

Liftinstituut’ün şirketlerinden biri olan ve Türkiye’de faaliyet gösteren Liftinstituut Solutions ise, inşaat sektörünün parlayan yıldızı Türkiye’de, asansör ve yürüyen merdivenleri belgelendirmenin çok ötesinde geniş bir danışmanlık hizmeti de sağlıyor. Trafik analizi, uygun ekipman seçimi, montaj, teknik destek ve sonrasında doğru ürün kullanımı, ürünün kontrolleri ve iş planı takibini sürekli olarak sürdürüyor. Bağımsız ve doğru uygulama anlayışıyla hizmet veren Liftinstituut Solutions, asansör ve yürüyen merdivenlerin onlarca yıllık kullanım süresi boyunca servis hizmetlerini en doğru şekilde destekleme hizmeti veriyor.

Günümüzde Amsterdam ve İstanbul ofisleri ile Kuzey Amerika, Asya, Avrupa ve Avustralya’da test ve belgelendirme, Avrupa ve Türkiye’de de yeni tasarım, uygulama ve servis danışmanlığı sunan ve sadece düşey taşıma sistemleri konusunda faaliyet gösteren tek organizasyon olarak çalışmaya devam ediyor.
Önce Vatan Gazetesi
Anahtar Kelimeler: LiftinstituutSüleyman Özcan

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    SON DAKİKA
    Resmi ilan arşivimize ulaşmak için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız.
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Semt pazarları kaldırılmalı mı?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    LİNKLER
    Akosman Şirketler Gurubu
    Aylık Gazetelerimiz
    Günlük Gazetelerimiz
    Önerilen Bağlantılar
    e-gazete
    • Önce Vatan | Günlük Ulusal Gazete - 26 Aralık 2016 Manşeti
    kim kimdir?
    KARİKATÜR
    SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    Ziyaretçi Defteri
    ARŞİV
    Detaylı bilgi için tıklayınız. Detaylı bilgi için tıklayınız.
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ
    2016 © Önce Vatan Gazetesi