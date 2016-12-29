Önce Vatan Gazetesi

Dünya devi denetleme kuruluşu, asansör ve yürüyen merdivenlerin seçim, montaj ve periyodik bakım süreçleriyle ilgili tüm karar vericileri ve kullanıcıları uyardı., 80 yıldır faaliyet gösteren bağımsız bir kuruluş olarakAsansörlerde can kaybına, yaralanmaya ve maddi hasara neden olabilen üzücü kazalara zemin hazırlamamak adına, asansörler mutlaka yasal mevzuatlara ve standartlara uygun olmalı. Standart ve yönetmeliklerin amacının, muhtemel kaza risklerini önlemek olmadığı unutulmamalı.Asansörler; proje ve uygulama tasarımı aşamasından imalatına, imalatından bakım aşamasına, bakımından periyodik kontrol aşamasına kadar kontrol edilmeli. Üretimi; kanun, tüzük, yönetmelik ve standartlara uygun olarak yapılmalı.Sistemlerin kurulması, eğitimlerin, tasarımın, uygulama yönetiminin, kurulum ve teslim sürecindeki son kontrollerin tarafsız ve bağımsız bir kuruluş tarafından kontrol edildiğinden ve belgelendirildiğinden emin olunmalı.Zamanla ortaya çıkabilecek ve kazalara neden olabilecek mekanik hasar, aşınma ve paslanma gibi risklere karşı her yıl asansör kontrolleri yaptırılmalı. Ayrıca aylık bakımlar da yıl içinde belirlenen periyotlarda yapılmalı. Bakım firmasının bu işi yapabilecek yeterlilikte olduğunu gösterenAsansör kazalarının en önemli nedenlerinden biri fren sisteminden kaynaklanan sorunlar oluyor. Bu nedenle fren sistemleri sürekli kontrol edilmeli, bakımları yapılmalı.Asansör kuyuları güvenlik açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle asansör kuyuları güvenli bir şekilde tasarlanmalı, kesinlikle yanıcı maddeler bulundurulmamalı.Yük asansörlerinde dengesiz koyulan yükler kazalara neden olabiliyor. Bu nedenle yükler, kabine dengeli ve düzgün bir şekilde konulmalı. Yük sisteminin dengeli olup olmadığı ve çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli.İç kapısı olmayan kabinler; özellikle oyuncak, tekerlekli sandalye, bebek arabası kullanan kişiler ve çocuklar için büyük risk taşıyor. Bu nedenle, mümkün olduğunca iç kapısı olan asansörler tercih edilmeli. İç kapısı olmayan kabinlerde ise kabin ile duvar arasına insan ve eşyaların sıkışmasını önlemek için ışın perdesi veya eşik kontağı konulmalı.Herhangi bir yangın veya deprem sırasında asansör kullanılmamalı, yangın merdivenleri tercih edilmeli. Asansör boşluğunda kesinlikle yanıcı maddeler bulundurulmamalı.Ara katlarda kabin içinde mahsur kalan kişiler, kurtarma yönergelerine uyularak bilinçli bir şekilde kabinden çıkarılmalı. Bu nedenle kurtarma işlemi makine - motor grubu üzerindeki el freni yardımıyla ve kurtarma eğitimi almış kişiler tarafından yapılmalı.Otomatik kapılı asansörlerde, kapının giriş - çıkış sırasında kullanıcıları sıkıştırması riskini ortadan kaldırmak için ışın perdesi konulmalı. Işın perdesinin çalışır durumda olup olmadığı kontrol edilmeli.Asansörün kullanımında sakıncalı bir durum görülmesi halinde, asansörün enerjisi kapatılmalı ve yetkili servisi dışında kimse müdahale etmemeli.Asansör ve yürüyen merdivenlerin proje tasarımından imalatına, bakımından periyodik kontrol sürecine kadar tam kapsamlı denetim hizmeti sunan Liftinstituut’ün danışmanlık şirketi, asansör ve yürüyen merdivenleri belgelendirmenin ötesinde bir iş yaptıklarını vurgulayarak, “İnşaat sektörünün parlayan yıldızı Türkiye’de, asansör ve yürüyen merdivenleri belgelendirmenin çok ötesinde geniş bir danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. Trafik analizi, uygun ekipman seçimi, montaj, teknik destek ve sonrasında doğru ürün kullanımı, ürünün kontrolleri ve iş planı takibini sürekli olarak sürdürüyoruz. Liftinstituut Solutions olarak, bağımsız ve doğru uygulama anlayışıyla, asansör ve yürüyen merdivenlerin onlarca yıllık kullanım süresi boyunca servis hizmetlerini en doğru şekilde destekleme hizmeti veriyoruz.” dedi.Liftinstituut, 2002 yılında Hollanda sınırları dışındaki ilk ofisini Türkiye’de açtı. Geçen 10 yıllık süreçte kurum, Türkiye’de yüzlerce asansör komponentini belgelendirdi. Ayrıca bazı asansör firmalarını da Asansör Yönetmeliği kapsamında montaj ve piyasaya arz konusunda yetkilendirdi. Liftinstituut tarafından sertifikalandırılan ve AB sınırları içerisinde serbest dolaşım hakkı kazanan onlarca Türk malı, Avrupa’daki rakipleri ile yarışır hale geldi.Liftinstituut, Mart 2009’da ANSI (Amerikan Ulusal Standartları Enstitüsü) tarafından AECO (Akredite Asansör Yürüyen Merdiven Belgelendirme Organizasyonu) olarak atandı. Böylece, Liftinstituut Kuzey Amerikan asansör pazarında da aktif rol almaya başladı. Avrupa ve Asya’da üretilmiş birçok marka ve ürün, ABD ve Kanada’da satılmak üzere Liftinstituut tarafından test edildi ve onaylandı.Avrupa Standardizasyon Komitesi’ne (CEN) üyeliği bulunan, aynı zamanda Kuzey Amerika’daki AECO’nun ve asansörlere CE Belgesi veren ilk NOBO’lardan olan Liftinstituut; sadece asansör ve yürüyen merdivenler hakkında hükümetlere, mimarlara, inşaat sektörüne ve bina sahiplerine denetleme hizmeti sunuyor., inşaat sektörünün parlayan yıldızı Türkiye’de, asansör ve yürüyen merdivenleri belgelendirmenin çok ötesinde geniş bir danışmanlık hizmeti de sağlıyor. Trafik analizi, uygun ekipman seçimi, montaj, teknik destek ve sonrasında doğru ürün kullanımı, ürünün kontrolleri ve iş planı takibini sürekli olarak sürdürüyor. Bağımsız ve doğru uygulama anlayışıyla hizmet veren Liftinstituut Solutions, asansör ve yürüyen merdivenlerin onlarca yıllık kullanım süresi boyunca servis hizmetlerini en doğru şekilde destekleme hizmeti veriyor.Günümüzde Amsterdam ve İstanbul ofisleri ile Kuzey Amerika, Asya, Avrupa ve Avustralya’da test ve belgelendirme, Avrupa ve Türkiye’de de yeni tasarım, uygulama ve servis danışmanlığı sunan ve sadece düşey taşıma sistemleri konusunda faaliyet gösteren tek organizasyon olarak çalışmaya devam ediyor.