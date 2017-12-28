DÜNYA AZERBAYCANLILAR HEMREYLİK GÜNÜ

Bu yılki Dünya Azerbaycanlıları Hemreylik Günü'nü, Caddebostan Kültür Merkezi’nde (CKM), başkanlığını Sefer Karakoyunlu’nun yaptığı İSTAD’ın organize ettiği görkemli bir ekinlikle kutladık. Azerbaycan’dan gelen sanatçıların, Kafkas Sanat Topluluğunun ve Şef Tekin Büyükkaya’nın yönetiminde oluşturulan “Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Korosu”nun sundukları şarkılar, türküler ve folklor oyunlarıyla yıllar boyu anılacak bir Hemreylik Günü kutlaması yaşadık.

Azerbaycanlı kardeşlerimiz için Hemreylik (Dayanışma) Günü, bir devlet ve bir bayrak altında yaşama istek ve umudunu ifade ediyor. Geniş anlamlar barındıran sembolik bir anlatım. Azerbaycanlı kardeşlerimiz için Hemreylik Günü’nün anlamı, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, aynı duygu ve düşünceler içinde, aynı hedefe doğru tek yürek olarak yürüdüklerini hissetmeleridir.

Hemreylik Günü, Azerbaycanlı kardeşlerimizin, toplulukları millet yapan değerler ışığında, düşledikleri hedefe omuz omuza, yürek yüreğe birlik içinde yürüyüşlerinin coşkusunu yaşadıkları bir gündür.

31 Aralık, 1993 yılında dönemin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev tarafından “Dünya Azerbaycanlıları Hemreylik Günü” ilan edilmiştir. Hemreylik Günü’nün, zaman içinde, tüm Türk Dünyası’nda, İsmail Gaspiralı’nın “Dilde Birlik, Fikirde Birlik, İşde Birlik” vecizesi çerçevesinde bir ortak bayram olarak kutlanacağına inanıyoruz.

KARDEŞLK DAYANIŞMASI

Hemrelik Günü kutlamasının açılış konuşmasını yapan İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu, “Bu birlik ve dayanışma tüm dünyaya örnek olur inşallah. Türkiye Azerbaycan kardeşliği asırlara dayanmaktadır 1915 de Çanakkale’de yedi düvele karşı savaşırken yanımızda Azerbaycan Türkleri vardı. 1918 de Azerbaycan zor durumda iken Kafkas İslam ordusu yani Türkiye, Azerbaycan’ın yanındaydı yine aynı şekilde kurtuluş savaşında en büyük yardım Azerbaycan’dan geldi.Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve kurtuluş savaşında Azerbaycan’ın büyük destekleri oldu. Bu kardeşlik ve dayanışma sonsuza dek sürsün. Bu amaç doğrultusunda yapmış olduğumuz bu dayanışma gecesine katıldığınız için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım” dedi. Burada, düzenlediği etkinliklerle Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geliştirmesine büyük katkı sağlayan İstanbul Türkiye Azerbaycan Derneği (İSTAD) Başkanı Sefer Karakoyunlu’yu bu yılki görkemli Dünya Azerbaycanlıları Hemreylik Günü organizasyonu için de ayrıca kutlamak isteriz.

İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu’dan sonra söz alan Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Konsolosu Hayyam Daşdemirov, kardeş ülkelerin dayanışmasının dünyaya örnek olduğunu belirterek şöyle dedi:

“İki devlet bir milletin temsilcileri olarak sizlerle bir arada olmaktan onur duydum. Türkiye Azerbaycan kardeşliği dünyada örneği olmayan bir birlikteliktir. bu dayanışma sonsuza dek sürsün.Hemreylik günümüz kutlu olsun. Aynı zaman da yeni yılınızı da en içten dileklerimizle kutlar, bu tedbiri düzenleyen Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneğine ve emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ederim.”

İSTAD’ın Hemreylik Günü kutlamasına gelen Kars Belediye başkanı Murtaza Karaçanta da, yapmış olduğu konuşmada, Türkiye Azerbaycan arasındaki köklü tarih ve kültür ortaklığından söz ederek, iki kardeş ülkenin her konuda sergiledikleri dayanışmasının önemini belirtti ve Azerbaycan’ın büyük şairi Bahtıyar Vahapzade’den bir dörtlük okudu..

İSTAD VE GÖRKEMLİ HEMREYLİK GÜNÜ KUTLAMASI

İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD) tarafından İstanbul Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezinde düzenlenen kutlama gecesine çeşitli sivil toplum temsilcileri, Azeraycan’dan ve Türkiye’nin çeşitli yörelerinden gelen çok sayıda seçkin davetli katıldı. Bin kişilik salonun hınca hınç dolduğu programda İSTAD tarafından yakın zamanda Şef Tekin Büyükkaya yönetiminde kurulan “Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Korosu” sahne aldı. Bir birinden değerli Azerbaycan ve Türkiye eserlerinin seslendirildiği gecede tam anlamıyla Türkiye Azerbaycan kardeşliğinin sarsılmaz olduğu bir daha tescillemiş oldu.

HEMREYLİK GÜNÜ KUTLAMALARININ ANLAMI

Sovyetler Birliği'nin dağılması öncesinde, Azerbaycan'ın İran'la olan sınır bölgelerinde büyük çapta gösteriler düzenlenmeye başlanmıştı. İki ülke arasında akmakta olan Aras Nehri'nin iki yakasındaki Azerbaycanlılar, sınırın kaldırılmasını, kendilerine, yıllarca hasret kaldıkları akrabalarıyla görüşme izni verilmesini istiyorlardı.

Nahcivan'da yapılan ve günlerce süren gösteriler sonrasında Azerbaycan Türkleri, bütün tehlikeleri göze alarak sınırlardaki dikenli telleri kaldırdılar. O dönemde Nahcivan Özerk Cumhuriyeti Başkanı olan Haydar Aliyev, Yüksek Meclisi toplamak ve karar almak durumunda kaldı. 16 Aralık 1991'de toplanan Nahcivan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi, 31 Aralık'ın "Dünya Azerbaycanlılar Hemreylik Günü" olarak kutlanmasına karar verdi. Azerbaycan Parlamentosu da, 1992 yılında, aynı içerikli bir karar aldı.

O kararın alınmasından bu yana, 31 Aralık, hem Azerbaycan'da hem de yurtdışında "Dünya Azerbaycanlılar Hemreylik Günü" bir birlik ve dayanışma bayramı olarak kutlanmaktadır.

Hazırlayan: M. KEMAL SALLI