DSİ Genel Müdürlüğüne atama

ANKARA - Orman ve Su İşleri Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, açık bulunan birinci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı getirildi, Özkaldı'dan boşalan göreve ise Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Diniz atandı.

DSİ Genel Müdür Yardımcılığına ise Ergün Üzücek getirildi.

Meteoroloji 4. Bölge (Antalya) Müdürü Necip Duman başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı. Bu suretle boşalan Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğüne, Meteoroloji 8. Bölge Müdürü (Konya) Erol Aydın atandı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğüne, 14. Bölge Müdürü (Van) Sami Çevik, 14. Bölge Müdürlüğüne ise 11. Bölge Müdürü (Trabzon) Adem Taşçı'nın atanması uygun görüldü.