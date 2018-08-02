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Drift yaparak ambulansı engelleyenler serbest bırakıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düğün konvoyunda drift yaparak ambulansın geçişini engelledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Drift yaparak ambulansı engelleyenler serbest bırakıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düğün konvoyunda drift yaparak ambulansın geçişini engelledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:25
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Drift yaparak ambulansı engelleyenler serbest bırakıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düğün konvoyunda drift yaparak ambulansın geçişini engelledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan S.K. (24), Ö.Ö.K. (21) ve M.K'nin (24) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Şüphelilere "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan trafik cezası uygulandığı öğrenildi.

Kadıköy Mahallesi'ndeki Barış Bulvarı'nda Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden merkez istikametine giden düğün konvoyunun Ulugazi TOKİ kavşağında durarak iki aracın drift yapması ve yolun kapatılması nedeniyle ambulansın yan yola geçerek ilerlemesini içeren görüntülere ilişkin çalışma başlatan polis, 59 UK 919, 55 BDM 36 ve 06 MTH 49 plakalı otomobilleri tespit etmişti.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçları kullandıkları öne sürülen S.K, Ö.Ö.K. ve M.K'yi gözaltına almıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SamsunDrift
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