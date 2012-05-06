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DP 8. olağanüstü büyük kongresi

Kurultayda genel başkanlık için 4 aday yarışıyor.

DP 8. olağanüstü büyük kongresi

Kurultayda genel başkanlık için 4 aday yarışıyor.

06 Mayıs 2012 Pazar 15:30
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DP 8. olağanüstü büyük kongresi

     Demokrat Parti 8. olağanüstü büyük kongresinde genel başkanlık için 4 aday yarışıyor.
     Büyük Anadolu Oteli'nde yapılan ve kayıtlı 1276 delegenin oy kullanması beklenen kongrede, DP İzmir il başkanı Naşit Birgüvi, Divan Başkanlığına seçildi.
     Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yapılan sinevizyon gösterisinde Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz'ın fotoğrafları çıkınca partililer tarafından alkışla karşılandı.
     Mali raporun okunmasının ardından, kongrede aday olmayacağını açıklayan Namık Kemal Zeybek, kürsüye gelerek veda konuşmasını yaptı. Zeybek, partiye şimdiye kadar hizmet veren, bundan sonra da vereceğini düşündüğü herkese teşekkür etti. 


     Zeybek, Türkiye'nin Atatürk'ten uzaklaştırılmaya çalışıldığını, ''Yunanların ahıra çevirdiği camiler ile ilgili gazete kupürleri ile Atatürk'ün sürgün edilmek istendiğini'' ifade etti. 
     ''Partisinin önünü açmak, partisinin içinden çıkacağını bildiği en iyi arkadaşlarına görevi devretmek ve ona gereken bütün desteği vermek üzere genel başkanlıktan bu kongrede çekildiğini'' belirten Zeybek, helallik isteyerek konuşmasını sonlandırdı ve alkışlar eşiliğinde salondan ayrıldı.

-Adaylar-

Genel Başkanlık için kongre öncesinde GİK üyesi Gültekin Uysal, Genel Başkan Yardımcısı Osman Çilsal, eski bakanlardan Nevzat Ercan ve Ufuk Söylemez, eski milletvekili Ergün Özdemir ve işadamı Fatih Sinan Yılmaz adaylıklarını açıkladı.
     Kürsüye çıkan genel başkan adaylarından Ufuk Söylemez, delegelerin talebi üzerine Nevzat Ercan lehine, Ergün Özdemir ise kendisinin yaşlandığını belirterek Gültekin Uysal lehine yarıştan çekildiğini açıkladı. 
     Adaylardan Nevzat Ercan, 35 yıllık siyasi hayatından kesitler sundu, kimseyi yaralamadan, suçlu aramadan, üç dönemdir meclis dışı kalan partiyi yeniden merkez sağın lideri haline getirmek gerektiğini kaydetti. 
     Ercan'ın konuşması uzayınca bazı delegeler kürsünün önüne gelerek tepki gösterdi.  
     Genel Başkan Yardımcısı Osman Çilsal, hiç bir kimseyle göbek bağı olmadığını belirterek hizmete talip olduğunu kaydetti.
     MYK üyesi Gültekin Uysal ise DP misyonuna bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu bildirdi. Uysal, darbelerden en çok partisinin zarar gördüğünü kaydetti.

Adaylardan işadamı Fatih Sinan Yılmaz da, delegelerden 4 yıl için görev istediğini belirtti.

Seçim sandıklarının kurulması için kongreye ara verildi.

AA

Son Güncelleme: 06.05.2012 07:35
Anahtar Kelimeler:
DP
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