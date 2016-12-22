Keçiören Belediyesince başlatılan "Milli Paramız, Milli Davamız" kampanyasıyla, döviz bozduran vatandaşlar, gerçekleştirilecek çekilişle 1974 model "vosvos" kazanma şansı elde edecek.

Belediye binası önünde, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un eşi Sevgi Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleştirilen kampanya açılış töreninde konuşan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Dövizini bozdur ülkene sahip çık" sloganıyla yola çıktıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlara yaptığı çağrıya destek verdiklerini söyledi.

En az 100 dolar ya da 100 avro olmak üzere dövizini bozdurup makbuz getiren vatandaşların çekiliş hakkı elde ederek, 2 Ocak'ta gerçekleştirilecek kurayla 1974 model klasik vosvos kazanabileceğini bildiren Ak, otomobilin Türkiye ekonomisine sahip çıkmak isteyen gönüllü esnaflarca kampanya için bağışlandığını ifade etti.

"Ekonomiye vurulmak istenen darbe, 15 Temmuz'un devamı"

Ak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla harekete geçtiklerini ve örnek teşkil edecek bir çalışma başlatmak istediklerini dile getirdi. Ak, herkesin kampanyaya katılabilmesi için bozdurulması gereken limit tutarını düşük tuttuklarını söyleyerek, "İsteyen vatandaşlarımız daha fazla döviz bozdurup daha fazla çekiliş hakkı kazanabilir. Biz de bundan memnun oluruz." diye konuştu.

Dövizini bozdurup makbuz getirenlere çekiliş numarası vereceklerini anlatan Ak, şöyle devam etti:

"Seri numaralarımızın başını '15072016' ile yaptık. Çünkü ekonomiye vurulmak istenen darbenin 15 Temmuz'un devamı olduğunu düşünüyoruz. Bu, milli bir dava. Silahla yapamadıklarını ekonomiyle yapmaya, Türkiye'nin dengesini bozmaya çalışıyorlar. Bizim ekonomimiz güçlü bir ekonomidir ancak bu güçlü ekonominin ayakta durabilmesi için herkesin bir şeyler yapması, bir katkı sağlaması, Türk liramızın değerlenmesi lazım. Yerel ve merkezi yönetimler, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, halk yani herkes katkı sağladığı zaman mutlaka iyi bir şeyler çıkacağına inanıyoruz. Türkiye ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durduğunu göstermemiz lazım. Türk lirasına dönüşün ve güvenin artmasını istiyoruz."

Keçiörenli müteahhitlerden Türk lirasına "1 milyon dolar"lık destek

Kampanya açılışına katılan Keçiören Müteahhitler Derneği Başkanı Ferit Turan da, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak için bir yıldır bozdurmadıkları tüm dövizleri bozdurduklarını açıkladı.

Turan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısından sonra bütün müteahhit arkadaşlarımızla, bir tek dolar kalmaksızın bozdurduk. Bütün üyelerimizle toplam 1 milyon dolar bozdurup ülke ekonomimize katkı sağlamayı amaçladık." ifadelerini kullandı.

AA